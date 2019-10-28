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РИА Новости

В Тюменской области человек погиб в ДТП с двумя машинами и мотовездеходом

16:17 28.10.2019 (обновлено: 16:53 28.10.2019)
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© Фото : ГИБДД Тюменской областиДТП на 45 километре автодороги "Тобольск – Вагай" Вагайского района Тюменской области
ДТП на 45 километре автодороги Тобольск – Вагай Вагайского района Тюменской области
© Фото : ГИБДД Тюменской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Один человек погиб и шестеро, в том числе ребенок, пострадали в Тюменской области в ДТП с двумя автомобилями и мотовездеходом, сообщает в понедельник управление ГИБДД по региону.
ДТП произошло в воскресенье около 18.00 (16.00 мск) на 45-м километре автодороги Вагай-Тобольск в Вагайском районе. Столкнулись автомобили Toyota RAV4, Mazda Demio и мотовездеход "Иж".
"По предварительным данным, 63-летний мужчина, управляющий автомобилем Toyota, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не выбрал безопасную дистанцию, в результате чего иномарка наехала на двигавшийся в попутном направлении мотовездеход "Иж", после столкновения Toyota выехала на встречную полосу дороги, где столкнулась с автомобилем Mazda. В результате ДТП 34-летняя девушка, пассажирка "Мазды", скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.
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