В Тюменской области человек погиб в ДТП с двумя машинами и мотовездеходом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Один человек погиб и шестеро, в том числе ребенок, пострадали в Тюменской области в ДТП с двумя автомобилями и мотовездеходом, сообщает в понедельник управление ГИБДД по региону.

ДТП произошло в воскресенье около 18.00 (16.00 мск) на 45-м километре автодороги Вагай-Тобольск в Вагайском районе. Столкнулись автомобили Toyota RAV4, Mazda Demio и мотовездеход "Иж".

"По предварительным данным, 63-летний мужчина, управляющий автомобилем Toyota, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не выбрал безопасную дистанцию, в результате чего иномарка наехала на двигавшийся в попутном направлении мотовездеход "Иж", после столкновения Toyota выехала на встречную полосу дороги, где столкнулась с автомобилем Mazda. В результате ДТП 34-летняя девушка, пассажирка "Мазды", скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.