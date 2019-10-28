Боливия, Чили и Куба поздравили Фернандеса с победой на выборах в Аргентине

Альберто Фернандес обращается к сторонникам в конце дня выборов в Буэнос-Айресе, Аргентина. 27 октября 2019

© AP Photo / Natacha Pisarenko Альберто Фернандес обращается к сторонникам в конце дня выборов в Буэнос-Айресе, Аргентина. 27 октября 2019

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Власти Боливии, Чили и Кубы поздравили аргентинского оппозиционера Альберто Фернандеса с победой на выборах президента страны.

В Аргентине в воскресенье прошли президентские выборы. По итогам обработки 96,5% голосов Фернандес набирает 48,06%, действующий президент страны Маурисио Макри – 40,4%. Избранный президент вступит в должность 10 декабря.

"Я поздравляю аргентинский народ с проведением демократических выборов с широким участием, которые могут служить примером для других. Я поздравляю Альберто Фернандеса с большой победой и уверен, что мы будем работать со всей готовностью, упорством и видением будущего во благо наших народов и объединения Южной Америки", - написал в Twitter президент Чили Себастьян Пиньера.

Президент Боливии Эво Моралес и глава МИД Кубы Бруно Родригес также поздравили Фернандеса и приветствовали демократический характер выборов.