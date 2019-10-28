В Новгородской области проверят психбольницу, откуда сбежал пациент

"Организована доследственная проверка в отношении сотрудников ГОБУЗ "Валдайская областная психоневрологическая больница" по признакам преступления... "халатность", - говорится в сообщении.

В Челябинске задержали двух мужчин, сбежавших из психбольницы

В Челябинске задержали двух мужчин, сбежавших из психбольницы

Сообщается, что 27 октября из медучреждения в посёлке Короцко совершил побег находящийся на принудительном лечении 29-летний мужчина. По предварительным данным, сбежавший пациент находился на принудительном лечении в психстационаре по решению суда.