В Новгородской области проверят психбольницу, откуда сбежал пациент

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Следователи проверят на халатность сотрудников психоневрологической больницы в Новгородской области, откуда накануне сбежал пациент, сообщается на сайте регионального СУСК России.
"Организована доследственная проверка в отношении сотрудников ГОБУЗ "Валдайская областная психоневрологическая больница" по признакам преступления... "халатность", - говорится в сообщении.
11 сентября, 09:30РИА НовостиВ Челябинске задержали двух мужчин, сбежавших из психбольницы
Сообщается, что 27 октября из медучреждения в посёлке Короцко совершил побег находящийся на принудительном лечении 29-летний мужчина. По предварительным данным, сбежавший пациент находился на принудительном лечении в психстационаре по решению суда.
Отмечается, что следователи опрашивают персонал больницы, выясняют обстоятельства побега мужчины, а также порядок охраны на территории больницы. Следствием будет дана правовая оценка действиям сотрудников медучреждения, а также лицам, осуществлявших охрану.