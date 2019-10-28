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РИА Новости

В Новгородской области проверят психбольницу, откуда сбежал пациент

16:07 28.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Следователи проверят на халатность сотрудников психоневрологической больницы в Новгородской области, откуда накануне сбежал пациент, сообщается на сайте регионального СУСК России.
"Организована доследственная проверка в отношении сотрудников ГОБУЗ "Валдайская областная психоневрологическая больница" по признакам преступления... "халатность", - говорится в сообщении.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
11 сентября, 09:30РИА Новости
В Челябинске задержали двух мужчин, сбежавших из психбольницы
Сообщается, что 27 октября из медучреждения в посёлке Короцко совершил побег находящийся на принудительном лечении 29-летний мужчина. По предварительным данным, сбежавший пациент находился на принудительном лечении в психстационаре по решению суда.
Отмечается, что следователи опрашивают персонал больницы, выясняют обстоятельства побега мужчины, а также порядок охраны на территории больницы. Следствием будет дана правовая оценка действиям сотрудников медучреждения, а также лицам, осуществлявших охрану.
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Следственный комитет РФНовгородская областьРоссияПроисшествия
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