В Кемеровской области проверяют обстоятельства смерти годовалой девочки

КЕМЕРОВО, 28 окт - РИА Новости. Годовалая девочка из города Белово, оставленная матерью без присмотра, умерла, предположительно, наглотавшись таблеток, по факту произошедшего проводится проверка, сообщает в понедельник пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.

"Двадцать пятого октября текущего года в одной из больниц города Белово скончался малолетний ребенок - девочка в возрасте один год два месяца без видимых признаков насильственной смерти. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что 20-летняя женщина с дочерью пришли в гости к родственникам. "Пока мать находилась в одной комнате, девочка играла в другой. Через некоторое время женщина решила проверить дочь и обнаружила рассыпанные рядом… на полу таблетки и коробочку с лекарствами. Подозревая, что ребенок мог проглотить таблетки, она спровоцировала у дочери рвоту и уложила спать. К вечеру девочка почувствовала себя плохо, мать вызвала скорую помощь. Потерпевшую госпитализировали, по доставлении в медицинское учреждение врачи констатировали ее смерть", - уточняется в пресс-релизе.

Отмечается, что в рамках проверки будут изучены причины и условия, способствовавшие гибели ребенка, а действиям матери будет дана юридическая оценка. Подчеркивается, что за подобную невнимательность к ребенку предусмотрена уголовная ответственность.