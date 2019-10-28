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РИА Новости

В Кемеровской области проверяют обстоятельства смерти годовалой девочки

16:04 28.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 28 окт - РИА Новости. Годовалая девочка из города Белово, оставленная матерью без присмотра, умерла, предположительно, наглотавшись таблеток, по факту произошедшего проводится проверка, сообщает в понедельник пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.
"Двадцать пятого октября текущего года в одной из больниц города Белово скончался малолетний ребенок - девочка в возрасте один год два месяца без видимых признаков насильственной смерти. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
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Предварительно установлено, что 20-летняя женщина с дочерью пришли в гости к родственникам. "Пока мать находилась в одной комнате, девочка играла в другой. Через некоторое время женщина решила проверить дочь и обнаружила рассыпанные рядом… на полу таблетки и коробочку с лекарствами. Подозревая, что ребенок мог проглотить таблетки, она спровоцировала у дочери рвоту и уложила спать. К вечеру девочка почувствовала себя плохо, мать вызвала скорую помощь. Потерпевшую госпитализировали, по доставлении в медицинское учреждение врачи констатировали ее смерть", - уточняется в пресс-релизе.
Отмечается, что в рамках проверки будут изучены причины и условия, способствовавшие гибели ребенка, а действиям матери будет дана юридическая оценка. Подчеркивается, что за подобную невнимательность к ребенку предусмотрена уголовная ответственность.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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