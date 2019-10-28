В Нижнем Новгороде интернат и два дома отдыха остались без света

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Интернат "Зеленый город" и два дома отдыха остались без электричества в результате сильного ветра в Нижнем Новгороде, сообщает городское управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Порывы западного и северо-западного ветра до 20-25 метров в секунду фиксируются в понедельник на территории Нижегородской области. В результате разгула стихии из-за обрыва проводов без света остались более 21 тысячи домов, в которых проживает около 47 тысяч человек. По данным регионального управления МЧС, частично сорвана кровля двух районных больниц и на здании одной из школ в регионе.

"В Единую дежурно-диспетчерскую службы Нижнего Новгорода поступили сообщения об аварийном отключении электроснабжения в Нижегородском и Советском районах города, где из-за повреждения кабеля без электроснабжения остались 86 жилых домов. Кроме того, короткое замыкание, произошедшее в связи с погодными условиями, оставило без электричества дом-интернат "Зеленый город", дом отдыха "Агродом", дом отдыха "Зеленый город", - говорится в сообщении.

По меньшей мере 12 деревьев упали в Нижегородском, Советском, Сормовском, Приокском, Московском районах, в настоящее время все они уже убраны.