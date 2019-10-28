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РИА Новости

В Нижнем Новгороде интернат и два дома отдыха остались без света

15:58 28.10.2019
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CC0 / ehendel / Лампочка
Лампочка
CC0 / ehendel /
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Интернат "Зеленый город" и два дома отдыха остались без электричества в результате сильного ветра в Нижнем Новгороде, сообщает городское управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
Порывы западного и северо-западного ветра до 20-25 метров в секунду фиксируются в понедельник на территории Нижегородской области. В результате разгула стихии из-за обрыва проводов без света остались более 21 тысячи домов, в которых проживает около 47 тысяч человек. По данным регионального управления МЧС, частично сорвана кровля двух районных больниц и на здании одной из школ в регионе.
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"В Единую дежурно-диспетчерскую службы Нижнего Новгорода поступили сообщения об аварийном отключении электроснабжения в Нижегородском и Советском районах города, где из-за повреждения кабеля без электроснабжения остались 86 жилых домов. Кроме того, короткое замыкание, произошедшее в связи с погодными условиями, оставило без электричества дом-интернат "Зеленый город", дом отдыха "Агродом", дом отдыха "Зеленый город", - говорится в сообщении.
По меньшей мере 12 деревьев упали в Нижегородском, Советском, Сормовском, Приокском, Московском районах, в настоящее время все они уже убраны.
"Кроме того, в Московском районе повреждены кровли двух соцобъектов. К ликвидации последствий ремонтные бригады приступят сразу же, как только позволят погодные условия", - отмечается в сообщении.
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