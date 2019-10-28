В Саратовской области назвали причину перебоев в телевещании

САМАРА, 28 окт - РИА Новости. Телевещание временно отключали в понедельник в Саратовской области из-за проведения профилактических работ, сообщил Саратовский филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).
Ранее информационное агентство "Версия-Саратов" сообщило, что в понедельник утром к нему обратились жители Саратова и Саратовского района с жалобой на то, что у них отсутствует телевизионный сигнал.
"Двадцать восьмого октября возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в населенных пунктах", - говорится в сообщении.
Уточняется, что кратковременные отключения телевещания могли наблюдаться с 3.00 до 12.00 мск в нескольких городах и районах области из-за профилактических или других плановых работ, требующих отключения передающего оборудования.
По данным региональных РТРС, кратковременные перерывы трансляции из-за профилактических работ или плановых работ на техническом оборудовании в понедельник также могли наблюдаться в ряде населенных пунктов Самарской, Ульяновской и Пензенской областей.
Россия в 2019 году перешла от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался в феврале, отключение аналогового сигнала в регионах происходит поэтапно. Сначала на "цифру" перешли 64 региона, оставшийся 21 регион, в том числе Саратовская область, перешел на цифровое эфирное телевещание 14 октября в четвертой волне отключения "аналога".
С переходом от аналогового к цифровому эфирному телевещанию зрители во всех субъектах страны получили возможность бесплатно смотреть 20 федеральных телеканалов в высоком качестве: "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятый канал", "Россия К", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр" (первый мультиплекс), "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ" (второй мультиплекс).