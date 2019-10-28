В Саратовской области назвали причину перебоев в телевещании

САМАРА, 28 окт - РИА Новости. Телевещание временно отключали в понедельник в Саратовской области из-за проведения профилактических работ, сообщил Саратовский филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

Ранее информационное агентство "Версия-Саратов" сообщило, что в понедельник утром к нему обратились жители Саратова и Саратовского района с жалобой на то, что у них отсутствует телевизионный сигнал.

"Двадцать восьмого октября возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в населенных пунктах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что кратковременные отключения телевещания могли наблюдаться с 3.00 до 12.00 мск в нескольких городах и районах области из-за профилактических или других плановых работ, требующих отключения передающего оборудования.

По данным региональных РТРС, кратковременные перерывы трансляции из-за профилактических работ или плановых работ на техническом оборудовании в понедельник также могли наблюдаться в ряде населенных пунктов Самарской, Ульяновской и Пензенской областей.

Россия в 2019 году перешла от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался в феврале, отключение аналогового сигнала в регионах происходит поэтапно. Сначала на "цифру" перешли 64 региона, оставшийся 21 регион, в том числе Саратовская область, перешел на цифровое эфирное телевещание 14 октября в четвертой волне отключения "аналога".