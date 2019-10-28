В Мосгордуме поддержали идею установки фандоматов в метро

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Установка фандоматов в метро, в которые можно будет сдавать бутылки и пополнять в обмен свою транспортную карту или получать баллы на оплату парковки, будет мотивировать горожан к порядку и раздельному сбору мусора, но данную инициативу стоит обсудить с жителями, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Игорь Бускин.

Ранее в пресс-службе Минтранса РФ сообщили РИА Новости, что ведомство совместно с Минприроды, Минпромом, Российским экологическим оператором, ФНС, Росприроднадзором, Роспотребнадзором, ОАО "РЖД", а также субъектами, в которых есть метрополитены, прорабатывает установку фандоматов на объектах транспортной инфраструктуры с зачислением бонусов по возмещению части стоимости проезда. Можно будет сдавать пластиковые и стеклянные бутылки, а также алюминиевые банки и пополнять в обмен свою транспортную карту или получать баллы на оплату парковки.

"Интересная инициатива по установке фандоматов на станциях метро и платформах железной дороги, которую я полностью поддерживаю. Единственное, она требует детальной проработки, в том числе и со службами безопасности метрополитена и РЖД. Считаю, что данную инициативу стоит вынести на обсуждение с гражданами, возможно, используя приложение "Активный гражданин", - сказал Бускин.

По его словам, такая система однозначно применима в столице, в связи с большим пассажиропотоком.

"У нас достаточно большой пассажиропоток, и пополнение в обмен на транспортную карту или начисление баллов на оплату парковки будет мотивировать горожан к порядку и раздельному сбору мусора. Возврат от одной тары составит от 3 до 15 рублей", - сказал Бускин.

Он также отметил, что, благодаря установке таких пунктов, можно будет собрать и переработать во вторсырье, системно отбирать отходы уже на самом раннем этапе.