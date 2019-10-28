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РИА Новости

В Мосгордуме поддержали идею установки фандоматов в метро

15:52 28.10.2019 (обновлено: 15:54 28.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкБуква "М" у входа на станцию московского метро
Буква М у входа на станцию московского метро
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Установка фандоматов в метро, в которые можно будет сдавать бутылки и пополнять в обмен свою транспортную карту или получать баллы на оплату парковки, будет мотивировать горожан к порядку и раздельному сбору мусора, но данную инициативу стоит обсудить с жителями, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Игорь Бускин.
Ранее в пресс-службе Минтранса РФ сообщили РИА Новости, что ведомство совместно с Минприроды, Минпромом, Российским экологическим оператором, ФНС, Росприроднадзором, Роспотребнадзором, ОАО "РЖД", а также субъектами, в которых есть метрополитены, прорабатывает установку фандоматов на объектах транспортной инфраструктуры с зачислением бонусов по возмещению части стоимости проезда. Можно будет сдавать пластиковые и стеклянные бутылки, а также алюминиевые банки и пополнять в обмен свою транспортную карту или получать баллы на оплату парковки.
"Интересная инициатива по установке фандоматов на станциях метро и платформах железной дороги, которую я полностью поддерживаю. Единственное, она требует детальной проработки, в том числе и со службами безопасности метрополитена и РЖД. Считаю, что данную инициативу стоит вынести на обсуждение с гражданами, возможно, используя приложение "Активный гражданин", - сказал Бускин.
По его словам, такая система однозначно применима в столице, в связи с большим пассажиропотоком.
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"У нас достаточно большой пассажиропоток, и пополнение в обмен на транспортную карту или начисление баллов на оплату парковки будет мотивировать горожан к порядку и раздельному сбору мусора. Возврат от одной тары составит от 3 до 15 рублей", - сказал Бускин.
Он также отметил, что, благодаря установке таких пунктов, можно будет собрать и переработать во вторсырье, системно отбирать отходы уже на самом раннем этапе.
"Такая инициатива позволит снизить объем вывозимых на свалки и полигоны материалов и увеличить долю отправляемого на переработку мусора. Вовлечь горожан в сортировку мусора задача важная и пока сложная. Мы можем поучиться опыту у наших коллег из других городов. Но в любом случае наш опыт будет очень индивидуальным, поскольку город у нас особенный", - добавил Бускин.
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