Эксперт рассказал, как эффективнее бороться с пропагандой наркотиков в Сети

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Введение уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете необходимо, однако нужно, чтобы граждане активнее сообщали о подобной информации, заявил РИА Новости лидер движения "Сильная Россия" Антон Цветков.

Президент России Владимир Путин в понедельник распорядился принять дополнительные меры по противодействию незаконному обороту наркотиков в России. Как следует из списка поручений главы государства, необходимо ограничить доступ к информации, публикуемой в интернете, о способах изготовления и применения наркотических, психотропных и новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также о том, где их можно приобрести.