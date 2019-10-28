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РИА Новости

Эксперт рассказал, как эффективнее бороться с пропагандой наркотиков в Сети

15:50 28.10.2019
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© Depositphotos / cendecedНоутбук
Ноутбук
© Depositphotos / cendeced
Ноутбук. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Введение уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете необходимо, однако нужно, чтобы граждане активнее сообщали о подобной информации, заявил РИА Новости лидер движения "Сильная Россия" Антон Цветков.
Президент России Владимир Путин в понедельник распорядился принять дополнительные меры по противодействию незаконному обороту наркотиков в России. Как следует из списка поручений главы государства, необходимо ограничить доступ к информации, публикуемой в интернете, о способах изготовления и применения наркотических, психотропных и новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также о том, где их можно приобрести.
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"Интернет сегодня является основным каналом пропаганды и вовлечения граждан в среду наркоманов и наркодилеров. Именно там действует целая индустрия продвижения наркотических средств, начиная от "легких наркотиков", когда рассказывается об их якобы несущественном влиянии на организм. Но вслед за легкими, идут тяжелые наркотики со всеми вытекающими последствиями", - заявил Цветков.
Введение уголовной ответственности за пропаганду наркотических средств в интернете, по словам эксперта, станет важной частью и реальной мерой в комплексной системе профилактики наркомании.
"И здесь нужно, чтобы и сами граждане активнее сообщали обо всех случаях появления такой информации в интернете. Таким образом Роскомнадзор сможет быстрее блокировать противозаконный контент, а виновные понесут заслуженное наказание", - заключил эксперт.
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