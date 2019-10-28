Путин проинформировал Меркель о договоренностях России и Турции по Сирии

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону проинформировал канцлера Германии Ангелу Меркель о договоренностях с президентом Турции Тайипом Эрдоганом по Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента РФ Путина с федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Меркель. Путин информировал об итогах прошедших 22 октября 2019 года в Сочи переговоров с президентом Турецкой Республики Эрдоганом с акцентом на то, что достигнутые договоренности учитывают интересы всех сторон и способствуют восстановлению суверенитета и территориальной целостности Сирии", - говорится в сообщении.