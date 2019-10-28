Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-28T15:56Z
https://ria.ru/20191028/1560310263.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153695/37/1536953798_0:0:3374:1898_1036x0_80_0_0_fbb9080a83cfbbd097fe71489bb6c30a.jpg
РИА Новости

Путин проинформировал Меркель о договоренностях России и Турции по Сирии

15:49 28.10.2019 (обновлено: 15:56 28.10.2019)
792
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель
Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону проинформировал канцлера Германии Ангелу Меркель о договоренностях с президентом Турции Тайипом Эрдоганом по Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Путина с федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Меркель. Путин информировал об итогах прошедших 22 октября 2019 года в Сочи переговоров с президентом Турецкой Республики Эрдоганом с акцентом на то, что достигнутые договоренности учитывают интересы всех сторон и способствуют восстановлению суверенитета и территориальной целостности Сирии", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
27 октября, 15:17Радио Sputnik
В Кремле раскрыли процесс создания меморандума России и Турции по Сирии
1522001
Обсудить 2
Ангела МеркельВладимир ПутинГерманияРоссияПолитика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Буэнос-Айресе. 1 декабря 2018
Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину
РИА
Новости
Лидер Исламского государства* Абу Бакр аль-Багдади
Каир считает ликвидацию аль-Багдади важным шагом в борьбе с терроризмом
Бизнес-форум Инвестируй в Кавказ
Кадыров прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади цитатой из Гоголя
Разрушенные в результате операции вооруженных сил США, направленной против Абу Бакра аль-Багдади, дома недалеко от деревни Бариша в провинции Идлиб. 27 октября 2019
В Кремле прокомментировали "операцию США" по ликвидации лидера ИГ*
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин
Путин 29 октября проведет переговоры с кубинским коллегой
Дискуссия Министра экономического развития Российской Федерации Максима Орешкина и Председателя Счетной палаты России Алексея Кудрина на XVIII общероссийском форуме Стратегическое планирование в регионах и городах России
Орешкин посоветовал Кудрину поискать шпионов в Счетной палате
Газодобывающее предприятие на Украине
Украина намерена выполнить решение ВТО по спору с Россией, сообщил источник
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал указ об образовании Федеральной пробирной палаты
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал планы США выйти из Договора по открытому небу
Украинский военный в Донецкой области
В МИД прокомментировали угрозу главы "Азова" ввести тысячи бойцов в Донбасс
Сотрудник правоохранительных органов снимает наручники
В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы
Поселок Горный
Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье
США
Опрос показал, сколько россиян считают США враждебной страной
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Жириновский назвал источник угроз для всего человечества
05:06Сирийские и российские военные возвели мост через Евфрат в Дейр-эз-Зоре
05:02Президент Гвинеи-Бисау объявил о роспуске правительства
04:47Друг Меркьюри выступил против съемок второй части "Богемской рапсодии"
04:44Все территории Хабаровского края освободились от паводка
04:37На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8
04:24На Украине предсказали поражение в "газовой войне" с Россией
04:08СМИ: власти Индии позволят 27 европарламентариям посетить Кашмир
04:02Банки не спешат снижать ставки по кредитам и депозитам вслед за ЦБ
04:00Раскрыты данные о немецких ученых, помогавших СССР создавать атомную бомбу
03:55Эксперт: треть мировых запасов нефти находится под санкциями США
03:50Правительство определило, где можно узнать о статусе предпенсионера
03:46Автоэксперты: у водителей в городах нет большой нужды в шипованной резине
03:46ФТС хочет получить право останавливать автомобили весом от 2,5 тонны
03:45Российский стартап разработал удобрение для увеличения урожая на 15-25%
03:40Эксперты рассказали, в какие страны поедут отдыхать россияне в ноябре
03:37СМИ: в Боливии не менее 30 человек пострадали в ходе протестов
03:35Эксперты оценили возможный запрет на "приукрашивающие" фильтры в Instagram
03:35Эксперты поддержали отказ от введения в России "углеродного налога"
03:25Британские врачи рассказали, как снизить риск инсульта
Лента новостейМолния