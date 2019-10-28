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РИА Новости

В Британии мужчина застрял на высокой дымовой трубе

15:44 28.10.2019 (обновлено: 15:49 28.10.2019)
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CC BY 2.0 / Rose and Trev Clough / Shaddon Mill and Dixon's Chimney, CarlisleДымовая труба Dixon’s Chimney и хлопчатобумажная фабрика Shaddon Mill в городе Карлайл, Великобритания
Дымовая труба Dixon’s Chimney и хлопчатобумажная фабрика Shaddon Mill в городе Карлайл, Великобритания
CC BY 2.0 / Rose and Trev Clough / Shaddon Mill and Dixon's Chimney, Carlisle
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Мужчина застрял на высокой дымовой трубе в городе Карлайл на северо-западе Великобритании, он находится в таком положении с утра, и его пока что тщетно пытаются спасти, сообщает телеканал ITV.
Отмечается, что мужчину обнаружили на самом верху трубы – на высоте 290 футов (около 88,3 метра) утром в понедельник. На место прибыли бригады пожарных и скорая, с ними работает полиция, чтобы спасти мужчину и спустить его вниз. Рядом с огромной трубой кружит вертолет.
© Фото : страница полиции графства Камбрия в TwitterМужчина застрял на дымовой трубе в городе Карлайл на северо-западе Великобритании
Мужчина застрял на дымовой трубе в городе Карлайл на северо-западе Великобритании
© Фото : страница полиции графства Камбрия в Twitter
Мужчина застрял на дымовой трубе в городе Карлайл на северо-западе Великобритании
На видео очевидцев, которое разместил телеканал, видно, что мужчина повис вверх ногами. Каким образом он оказался в таком положении, СМИ не сообщают.
В свою очередь, полиция графства Камбрия заявила в своем сообщении, что ей "стало известно о мужчине, который оказался на высоте в затруднительном положении". Также правоохранители сообщили о закрытии близлежащих дорог.
Дымовая труба Dixon’s Chimney расположена на территории бывшей хлопчатобумажной фабрики Shaddon Mill. Дымоход стал местной достопримечательностью из-за своей высоты. Теперь в здании фабрики расположены апартаменты, а в другой его части – Институт искусств Камбрии.
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