В Британии мужчина застрял на высокой дымовой трубе

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Мужчина застрял на высокой дымовой трубе в городе Карлайл на северо-западе Великобритании, он находится в таком положении с утра, и его пока что тщетно пытаются спасти, сообщает телеканал Мужчина застрял на высокой дымовой трубе в городе Карлайл на северо-западе Великобритании, он находится в таком положении с утра, и его пока что тщетно пытаются спасти, сообщает телеканал ITV

Отмечается, что мужчину обнаружили на самом верху трубы – на высоте 290 футов (около 88,3 метра) утром в понедельник. На место прибыли бригады пожарных и скорая, с ними работает полиция, чтобы спасти мужчину и спустить его вниз. Рядом с огромной трубой кружит вертолет.

На видео очевидцев, которое разместил телеканал, видно, что мужчина повис вверх ногами. Каким образом он оказался в таком положении, СМИ не сообщают.

Man hanging from top of famous Dixon's chimney in Carlisle right now pic.twitter.com/eFiCGGXsX6 — Brian Wernham 🕷️ (@BrianUkulele) 28 октября 2019 г.

В свою очередь, полиция графства Камбрия заявила в своем сообщении, что ей "стало известно о мужчине, который оказался на высоте в затруднительном положении". Также правоохранители сообщили о закрытии близлежащих дорог.