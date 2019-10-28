Минтруд протестирует перевод кадровых документов в электронный вид

МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Законопроект о проведении эксперимента по переводу кадровых документов в электронный вид одобрен на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, сообщила пресс-служба Минтруда.

"На заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений одобрен законопроект о проведении эксперимента по переводу кадровых документов в электронный вид", - говорится в сообщении.

По словам замминистра труда и социальной защиты РФ Всеволода Вуколова, законопроект "определяет основные положения эксперимента по ведению отдельными работодателями электронных документов без бумажного носителя, касающихся трудовых отношений с работниками, в отношении которых трудовым законодательством Российской Федерации предусмотрено оформление документов в бумажном виде или ознакомление работниками под роспись без дублирования их на бумажном носителе".

Вуколов уточнил, что законопроект был подготовлен, в том числе, из-за многочисленных обращений работников, в основном дистанционных и вахтовиков, которые хотели бы заключать трудовые договоры в электронном виде.

Участниками эксперимента станут работодатели, добровольно заявившиеся в него, и работники, состоящие в трудовых отношениях с ними. Также возможно участие в нем федерального органа исполнительной власти и бюджетных учреждений и организаций. Эксперимент проведут с 1 января по 31 декабря 2020 года.

Работодатели самостоятельно определят виды документов для эксперимента, подразделения, где он будет проводиться, а также вид электронной подписи. Однако при заключении трудового договора, договора о материальной ответственности, ученического договора и при внесении в них изменений работодатель обязан обеспечить использование с обеих сторон усиленной квалифицированной электронной подписи. "В настоящее время 37 крупных компаний выразили желание участвовать в эксперименте", – уточнил Вуколов.

Расходы, связанные с ведением документов, касающихся трудовых отношений, в электронном виде, включая применение электронной подписи работника, несет работодатель. Работник может отказаться от участия в эксперименте, уведомив работодателя письменно.

В Минтруде уточнили, что ведение электронных документов, касающихся трудовых отношений, осуществляется работодателем посредством использования информационной системы. Как отметил заммнистра, возможность вести электронные документы появится на портале "Работа в России".