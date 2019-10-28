Волгоградская область собрала рекордный урожай семян подсолнечника

ВОЛГОГРАД, 28 окт - РИА Новости. Более 1 миллиона тонн семян подсолнечника собрано в Волгоградской области, такого показателя регион достиг впервые, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона.
"Несмотря на сложные природно-климатические условия, аграрии собрали высокий урожай зерновых — 4,4 миллиона тонн, а также впервые за всю историю региона превысили показатель в миллион тонн по подсолнечнику при сохранении среднегодовых показателей по площадям сева", - говорится в сообщении.
Отмечается, что повысилась урожайность за счёт работы по сортосмене, в 2018 году с одного гектара собирали 13 центнеров подсолнечника, в этом году - 17 центнеров. Также, по информации администрации, стимулом для местных аграриев стало развитие перерабатывающих предприятий. Так, в прошлом году начал работать маслоэкстракционный завод "Каргилл Новоаннинский", идёт модернизация других объектов , которая дает возможность перерабатывать весь выращенный в регионе подсолнечник.
Развитие перерабатывающей отрасли находится под личным контролем губернатора Андрея Бочарова, успехи волгоградского АПК были отмечены на встрече с президентом Владимиром Путиным в августе.
По информации региональной администрации, на данный момент убрано 550 тысяч гектаров масляничных культур, осталось собрать урожай ещё с 230 тысяч гектар.