Волгоградская область собрала рекордный урожай семян подсолнечника

"Несмотря на сложные природно-климатические условия, аграрии собрали высокий урожай зерновых — 4,4 миллиона тонн, а также впервые за всю историю региона превысили показатель в миллион тонн по подсолнечнику при сохранении среднегодовых показателей по площадям сева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что повысилась урожайность за счёт работы по сортосмене, в 2018 году с одного гектара собирали 13 центнеров подсолнечника, в этом году - 17 центнеров. Также, по информации администрации, стимулом для местных аграриев стало развитие перерабатывающих предприятий. Так, в прошлом году начал работать маслоэкстракционный завод "Каргилл Новоаннинский", идёт модернизация других объектов , которая дает возможность перерабатывать весь выращенный в регионе подсолнечник.