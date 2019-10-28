Путин 29 октября проведет переговоры с кубинским коллегой

"Двадцать девятого октября президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, который посетит Россию с рабочим визитом. Имеется в виду обсудить перспективы дальнейшего укрепления российско-кубинского стратегического партнерства в различных сферах, а также актуальные вопросы международной повестки дня", - говорится в сообщении.