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РИА Новости

В Якутии сотрудники ДПС задержали браконьеров с тушами косуль

15:21 28.10.2019 (обновлено: 16:02 28.10.2019)
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© Фото : ГУМВД Росси по РЕспублике СахаВ Якутии сотрудниками ДПС выявлена незаконная охота. 28 октября 2019
В Якутии сотрудниками ДПС выявлена незаконная охота. 28 октября 2019
© Фото : ГУМВД Росси по РЕспублике Саха
В Якутии сотрудниками ДПС выявлена незаконная охота. 28 октября 2019
ЯКУТСК, 28 окт – РИА Новости. Сотрудники ДПС задержали на автодороге "Колыма" в Якутии браконьеров с восемью тушами косуль, сообщает пресс-служба МВД России по региону.
На 187-м километре федеральной автодороги "Колыма" на территории Чурапчинского района Якутии сотрудники дорожно-постовой службы остановили внедорожник с прицепом. В машине находились водитель и двое пассажиров.
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"Во время проверки документов полицейские обратили внимание на находящиеся в прицепе мешки. При досмотре они обнаружили восемь туш косуль и одно нарезное оружие. По предварительным данным, ущерб, нанесенный дикой природе, составил около миллиона рублей", - отметили в пресс-службе.
В отношении браконьеров возбудили уголовное дело по статье уголовного кодекса РФ "Незаконная охота".
© Фото : ГУМВД Росси по РЕспублике СахаВ Якутии сотрудниками ДПС выявлена незаконная охота. 28 октября 2019
В Якутии сотрудниками ДПС выявлена незаконная охота. 28 октября 2019
© Фото : ГУМВД Росси по РЕспублике Саха
В Якутии сотрудниками ДПС выявлена незаконная охота. 28 октября 2019
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МВД РФРоссияЯкутияПроисшествия
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