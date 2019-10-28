В Якутии сотрудники ДПС задержали браконьеров с тушами косуль

ЯКУТСК, 28 окт – РИА Новости. Сотрудники ДПС задержали на автодороге "Колыма" в Якутии браконьеров с восемью тушами косуль, сообщает пресс-служба МВД России по региону.
На 187-м километре федеральной автодороги "Колыма" на территории Чурапчинского района Якутии сотрудники дорожно-постовой службы остановили внедорожник с прицепом. В машине находились водитель и двое пассажиров.
"Во время проверки документов полицейские обратили внимание на находящиеся в прицепе мешки. При досмотре они обнаружили восемь туш косуль и одно нарезное оружие. По предварительным данным, ущерб, нанесенный дикой природе, составил около миллиона рублей", - отметили в пресс-службе.
В отношении браконьеров возбудили уголовное дело по статье уголовного кодекса РФ "Незаконная охота".
© Фото : ГУМВД Росси по РЕспублике СахаВ Якутии сотрудниками ДПС выявлена незаконная охота. 28 октября 2019
© Фото : ГУМВД Росси по РЕспублике Саха
В Якутии сотрудниками ДПС выявлена незаконная охота. 28 октября 2019