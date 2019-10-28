В Кировской области около 20,9 тысячи человек остались без электроснабжения

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Около 20,9 тысячи человек в Кировской области остались без электроснабжения из-за сильного ветра, следует из материалов Минэнерго РФ.

Уточняется, что сегодня, 28 октября, с 10.00 по московскому времени в регионе происходят отключения в электрических сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ.