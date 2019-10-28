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РИА Новости

В Кировской области около 20,9 тысячи человек остались без электроснабжения

15:20 28.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛЭП
ЛЭП
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ЛЭП. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Около 20,9 тысячи человек в Кировской области остались без электроснабжения из-за сильного ветра, следует из материалов Минэнерго РФ.
Уточняется, что сегодня, 28 октября, с 10.00 по московскому времени в регионе происходят отключения в электрических сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ.
"Без электроснабжения суммарно остались бытовые потребители в 271 населенном пункте области (около 20 850 человек). Мощность отключенных потребителей - 4,9 МВт", - также говорится в сообщении.
Как отмечается в материалах, 92 бригады занимаются аварийно-восстановительными работами.
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