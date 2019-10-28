Отец полковника Захарченко связал свое уголовное преследование с делом сына

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Отец скандально известного полковника Дмитрия Захарченко Виктор, которого осудили на четыре года по делу о мошенничестве с фиктивном трудоустройством и растрате денег банка "Московское ипотечное агентство", связал своё уголовное преследование с делом сына, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
В понедельник в Мосгорсуде рассматривались апелляционные жалобы Захарченко-старшего и второго фигуранта этого дела – Владимира Корьевкина. В последнем слове отец полковника заявил, что уголовное дело в отношении него было возбуждено с целью оказать давление на Дмитрия Захарченко.
"Просить у суда мне нечего, а сказать могу, если позволите. Я с приговором Мещанского суда не согласен, не признаю свою вину. В процессе разбирательства я и мои защитники указали на то, что фактически предъявленные обвинения основаны на домыслах, предположениях и не имеют никакой основы, но в чем же тогда моя вина? Я хочу, чтобы вы меня услышали. Вина моя в том, что я воспитал достойного сына Дмитрия, его уже осудили, возможно, вы за этим следите, я надеюсь, что правда будет на его стороне… я был взят в заложники, я должен отвечать за поступки своего сына. Мне в "Матросской тишине" говорили, когда я был взят под стражу, чтобы я повлиял на его показания. Я заявил, что он офицер и сам должен отвечать за свои поступки. Отсюда пошли обвинения, домыслы, которые я не принимаю", - отметил Захарченко.
Последнее слово Корьевкина суд отложил на 8 ноября.
Сторона защиты в ходе предыдущих заседаний просила отменить приговор первой инстанции и оправдать осужденных, так как следствие не доказало причастность Захарченко и Корьевкина к преступлениям. Кроме того, адвокат последнего Вячеслав Леонтьев в дополнении к апелляционной жалобе отметил, что судья Мещанского суда Москвы Оксана Горюнова при вынесении приговора в период с 18 по 29 апреля нарушила тайну совещательной комнаты - вынесла девять процессуальных решений по различным уголовным делам, что должно привести к отмене решения суда.
Мосгорсуд провел служебную проверку данного факта, установив, что решения на самом деле вынесла судья Мещанского суда столицы Елена Каракешишева.
Позже Леонтьев обратился с адвокатским запросом к коллеге Владимиру Рахматулину, который участвовал в одном из тех заседаний. Последний подтвердил, что постановление в его деле было вынесено судьей Горюновой 24 апреля. Поступивший ответ Мещанского суда на запрос коллегии подтвердил эту информацию.
Прокурор в свою очередь просила оставить приговор в силе, но изменить его в части удовлетворения гражданских исков, которые, по мнению гособвинителя, можно разрешить в рамках уголовного дела. Постановления судьи Горюновой, о которых говорила защита, прокурор считает "вынесенными во внеурочное время", что не является нарушением тайны совещательной комнаты.
Мещанский суд Москвы в конце апреля приговорил Захарченко-старшего к четырем годам колонии общего режима и назначил ему штраф в размере 800 тысяч рублей. Второму фигуранту дела – экс-главе банка Владимиру Корьевкину - суд назначил 4,5 года колонии общего режима и штраф 900 тысяч рублей.
Данное дело было выделено из материалов в отношении Захарченко-младшего. Отцу полковника и Корьевкину вменялась растрата средств МИА-банка путем фиктивного трудоустройства в него Виктора Захарченко на должность советника председателя. При этом в обвинении говорилось, что ныне осужденных, а также председателя банка Сергея Гриба вовлекли в преступную группу "неустановленные лица". Последний арестован заочно и объявлен в международный розыск, его дело выделено в отдельное производство.
По данным следствия, Захарченко-старший получал ежемесячно зарплату 30 тысяч и премию 120 тысяч рублей. Первые деньги - до оформления зарплатной карты – ему выдали наличными в кассе банка в размере 15 тысяч рублей. Причиненный ущерб мужчина возместил.
Пенсионер Захарченко и отец двоих детей Корьевкин некоторое время содержались в СИЗО, но позднее были переведены под домашний арест. После оглашения приговора их вновь взяли под стражу.
В июне Пресненский суд Москвы приговорил Дмитрия Захарченко по двум эпизодам получения взятки к 13 годам колонии, также лишив его звания полковника и оштрафовав на 118 миллионов рублей. Жалоба на его приговор будет рассматриваться в Мосгорсуде в этом месяце.