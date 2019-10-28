Отец полковника Захарченко связал свое уголовное преследование с делом сына

"Просить у суда мне нечего, а сказать могу, если позволите. Я с приговором Мещанского суда не согласен, не признаю свою вину. В процессе разбирательства я и мои защитники указали на то, что фактически предъявленные обвинения основаны на домыслах, предположениях и не имеют никакой основы, но в чем же тогда моя вина? Я хочу, чтобы вы меня услышали. Вина моя в том, что я воспитал достойного сына Дмитрия, его уже осудили, возможно, вы за этим следите, я надеюсь, что правда будет на его стороне… я был взят в заложники, я должен отвечать за поступки своего сына. Мне в "Матросской тишине" говорили, когда я был взят под стражу, чтобы я повлиял на его показания. Я заявил, что он офицер и сам должен отвечать за свои поступки. Отсюда пошли обвинения, домыслы, которые я не принимаю", - отметил Захарченко.