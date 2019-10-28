Эксперт считает ответ Минска на размещение у границ сил США недостаточным

МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Заявления президента Белоруссии в связи с размещением в Литве в непосредственной близости у госграницы техники и контингента США можно расценить как "декларирование реакции", но адекватных ответных действий предприниматься не будет, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Ранее в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск должен ответить на размещение в Литве американских танков, но "бряцать оружием" не будет. По его словам, Белоруссия способна защитить себя самостоятельно. Лукашенко также напомнил Литве, что недалеко от ее полигона с танками США размещена Белорусская АЭС и поручил улучшить наземную защиту станции.

"Это декларирование реакции. Это фактически свидетельство о том, что Белоруссия заметила это и она реагирует на это… но фактически никаких адекватных ответных действий предприниматься не будет", - сказал РИА Новости Безпалько.

Эксперт добавил, что сфере безопасности Белоруссия зависит от России. "Бряцать" Белоруссия действительно не будет, но у неё особенно нечем бряцать. Вся военная, геополитическая безопасность обеспечивается Россией. По сути, суверенитет республики обеспечивает Российская Федерация. С другой стороны – конечно, логично было бы размещение российской базы на территории Белоруссии в ответ на размещение воинских контингентов НАТО в республиках Балтии, но это тоже невозможно исходя из того, что мы последние годы слышали от белорусского президента", - отметил эксперт.

По словам Безпалько, намерения Минобороны Белоруссии увеличить сухопутную группировку на границе с Литвой, скорректировать с РФ в 2020 году план применения региональной группировки войск, а также проводить совместную с российской стороной разведку в связи с учениями НАТО "очень хорошие, но недостаточные".

"С моей точки зрения, это дежурные заявления – ну предпримут ряд мер, но эти меры, с точки зрения геополитики или военного искусства, они недостаточны… Определенно, для того чтобы нивелировать влияние НАТО в регионе, требуется размещение какого-то воинского контингента, желательно с высокотехнологичным оружием, на территории Белоруссии. В данной ситуации я могу сказать, что у нас между военными ведомствами до сих пор не налажен полностью необходимый уровень взаимодействия, интеграции", - отметил эксперт.