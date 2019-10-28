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РИА Новости

Эксперт считает ответ Минска на размещение у границ сил США недостаточным

15:10 28.10.2019
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© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканский военнослужащий готовит танк Abrams к разгрузке на железнодорожной станции в Литве
Американский военнослужащий готовит танк Abrams к разгрузке на железнодорожной станции в Литве
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американский военнослужащий готовит танк Abrams к разгрузке на железнодорожной станции в Литве. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Заявления президента Белоруссии в связи с размещением в Литве в непосредственной близости у госграницы техники и контингента США можно расценить как "декларирование реакции", но адекватных ответных действий предприниматься не будет, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.
Ранее в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск должен ответить на размещение в Литве американских танков, но "бряцать оружием" не будет. По его словам, Белоруссия способна защитить себя самостоятельно. Лукашенко также напомнил Литве, что недалеко от ее полигона с танками США размещена Белорусская АЭС и поручил улучшить наземную защиту станции.
Американские морпехи во время военных учений Baltops 2018 недалеко от Немирсеты в Клайпедском районе, Литва. 4 июня 2018
25 июня 2018, 18:32Радио Sputnik
Прибалтика как слабое звено: США в ужасе от восточного фланга НАТОАмериканские генералы в шоке. Вдруг завтра война с Россией, а альянс не готов. И не важно, что Москва ни на кого нападать не собирается. Под постоянные разговоры о российской угрозе так удобно выбивать у Европы преференции для США.
"Это декларирование реакции. Это фактически свидетельство о том, что Белоруссия заметила это и она реагирует на это… но фактически никаких адекватных ответных действий предприниматься не будет", - сказал РИА Новости Безпалько.
Эксперт добавил, что сфере безопасности Белоруссия зависит от России. "Бряцать" Белоруссия действительно не будет, но у неё особенно нечем бряцать. Вся военная, геополитическая безопасность обеспечивается Россией. По сути, суверенитет республики обеспечивает Российская Федерация. С другой стороны – конечно, логично было бы размещение российской базы на территории Белоруссии в ответ на размещение воинских контингентов НАТО в республиках Балтии, но это тоже невозможно исходя из того, что мы последние годы слышали от белорусского президента", - отметил эксперт.
По словам Безпалько, намерения Минобороны Белоруссии увеличить сухопутную группировку на границе с Литвой, скорректировать с РФ в 2020 году план применения региональной группировки войск, а также проводить совместную с российской стороной разведку в связи с учениями НАТО "очень хорошие, но недостаточные".
"С моей точки зрения, это дежурные заявления – ну предпримут ряд мер, но эти меры, с точки зрения геополитики или военного искусства, они недостаточны… Определенно, для того чтобы нивелировать влияние НАТО в регионе, требуется размещение какого-то воинского контингента, желательно с высокотехнологичным оружием, на территории Белоруссии. В данной ситуации я могу сказать, что у нас между военными ведомствами до сих пор не налажен полностью необходимый уровень взаимодействия, интеграции", - отметил эксперт.
Военнослужащие первой дивизии армии США во время переброски бронетехники на железнодорожной станции в Литве
24 октября, 08:00РИА Новости
"Крупнейшая переброска войск". Что делают у границ Белоруссии танки США
По данным Sputnik Литва, танки и боевые машины для американского батальона, который будет дислоцирован на полигоне в Пабраде на полгода, прибыли 21 октября. Чуть ранее в октябре в балтийскую республику прибыли первые военные батальона. Ожидается, что общее число военнослужащих сухопутных войск США, которые перебрасываются в Литву для сдерживания, обмена опытом и участия в учениях, превысит 500 человек.
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Александр ЛукашенкоНАТОБелоруссияСШАЛитваВ мире
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