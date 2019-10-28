В Нижегородской области около 47 тысяч человек остались без света

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Более 21 тысячи домов, в которых проживает около 47 тысяч человек, остались без света в результате обрыва проводов из-за сильного ветра в Нижегородской области, частично сорвана кровля двух районных больниц и на здании одной из школ в регионе.

МЧС предупреждает о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области из-за неблагоприятных погодных явлений - днем в понедельник в регионе фиксируются порывы западного, северо-западного ветра до 20-25 метров в секунду.

"В населенных пунктах, пострадавших от сильного ветра, по предварительным данным, обесточенными на 12.30 были более 21 тысячи домов, в которых проживает около 47 тысяч человек. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил в течение суток восстановить подачу электроэнергии", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Глава региона подчеркнул, что, прежде всего, электроэнергией обеспечат социальные учреждения - школы, детские сады и больницы.

"Там, где стихия повредила конструктивные элементы зданий, нужно предусмотреть максимально оперативное проведение ремонта, чтобы восстановить работу учреждений в нормальном режиме", - сказал Никитин.

Как рассказали РИА Новости в региональном управлении МЧС, в результате сильных порывов ветра была частично сорвана кровля двух районных больниц - в Тоншаево и Урени, и на здании школы в Тоншаево.

"Зафиксировано четыре случая падения деревьев – в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Семеновском и Балахнинском районах, в том числе два случая падения деревьев на автомобили – в Дзержинске и в Семенове. Пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.