Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-28T15:08Z
https://ria.ru/20191028/1560308009.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155166/89/1551668941_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_61192a820115fd9c4a8d679b6cc46b21.jpg
РИА Новости

В Нижегородской области около 47 тысяч человек остались без света

15:08 28.10.2019
1110
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВысоковольтная линия электропередачи
Высоковольтная линия электропередачи
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Высоковольтная линия электропередачи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Более 21 тысячи домов, в которых проживает около 47 тысяч человек, остались без света в результате обрыва проводов из-за сильного ветра в Нижегородской области, частично сорвана кровля двух районных больниц и на здании одной из школ в регионе.
МЧС предупреждает о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области из-за неблагоприятных погодных явлений - днем в понедельник в регионе фиксируются порывы западного, северо-западного ветра до 20-25 метров в секунду.
Пешеход во время снега в Екатеринбурге
Вчера, 13:12РИА Новости
МЧС предупредило о сильном снеге и метелях в Свердловской области
"В населенных пунктах, пострадавших от сильного ветра, по предварительным данным, обесточенными на 12.30 были более 21 тысячи домов, в которых проживает около 47 тысяч человек. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил в течение суток восстановить подачу электроэнергии", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
Глава региона подчеркнул, что, прежде всего, электроэнергией обеспечат социальные учреждения - школы, детские сады и больницы.
"Там, где стихия повредила конструктивные элементы зданий, нужно предусмотреть максимально оперативное проведение ремонта, чтобы восстановить работу учреждений в нормальном режиме", - сказал Никитин.
Жители города прогуливаются по набережной реки Казанка
Вчера, 12:05РИА Новости
В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра
Как рассказали РИА Новости в региональном управлении МЧС, в результате сильных порывов ветра была частично сорвана кровля двух районных больниц - в Тоншаево и Урени, и на здании школы в Тоншаево.
"Зафиксировано четыре случая падения деревьев – в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Семеновском и Балахнинском районах, в том числе два случая падения деревьев на автомобили – в Дзержинске и в Семенове. Пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.
По информации пресс-службы правительства региона, в Нижегородской области создан оперативный штаб по ликвидации последствий разгула стихии.
Снегопад
Вчера, 11:28РИА Новости
В Москву в среду придет зимняя погода с сильным ветром и снегом
210210
Обсудить 0
Глеб НикитинМЧС РФНижегородская областьПроисшествия
Рекомендуем
Автомобили скорой помощи
В Ленинградской области столкнулись пять машин и автобус
РИА
Новости
ЛЭП
В Кировской области около 20,9 тысячи человек остались без электроснабжения
Поселок Горный
Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье
Украинский военный в Донецкой области
В МИД прокомментировали угрозу главы "Азова" ввести тысячи бойцов в Донбасс
Лента
новостей
Повреждение лесовозом газопровода диаметром 426 мм в городе Североуральске, Свердловской области
В Свердловской области почти 40 тысяч человек остались без газа
Последствия лесных пожаров в Калифорнии
В Калифорнии вспыхнул новый лесной пожар
Сотрудник правоохранительных органов снимает наручники
В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы
Полиция
В Удмуртии девочка погибла, зацепившись шарфом за металлическую конструкцию
Мэр Москвы Сергей Собянин
Преступность в Москве снижается, заявил Собянин
Игровые автоматы в казино
Медведев поручил создать в Ялте игорную зону "Золотой берег"
Дискуссия Министра экономического развития Российской Федерации Максима Орешкина и Председателя Счетной палаты России Алексея Кудрина на XVIII общероссийском форуме Стратегическое планирование в регионах и городах России
Орешкин посоветовал Кудрину поискать шпионов в Счетной палате
Рамиль Шамсутдинов после задержания
Местные власти рассказали о семье солдата, застрелившего сослуживцев
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым ребенком
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Жириновский назвал источник угроз для всего человечества
05:06Сирийские и российские военные возвели мост через Евфрат в Дейр-эз-Зоре
05:02Президент Гвинеи-Бисау объявил о роспуске правительства
04:47Друг Меркьюри выступил против съемок второй части "Богемской рапсодии"
04:44Все территории Хабаровского края освободились от паводка
04:37На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8
04:24На Украине предсказали поражение в "газовой войне" с Россией
04:08СМИ: власти Индии позволят 27 европарламентариям посетить Кашмир
04:02Банки не спешат снижать ставки по кредитам и депозитам вслед за ЦБ
04:00Раскрыты данные о немецких ученых, помогавших СССР создавать атомную бомбу
03:55Эксперт: треть мировых запасов нефти находится под санкциями США
03:50Правительство определило, где можно узнать о статусе предпенсионера
03:46Автоэксперты: у водителей в городах нет большой нужды в шипованной резине
03:46ФТС хочет получить право останавливать автомобили весом от 2,5 тонны
03:45Российский стартап разработал удобрение для увеличения урожая на 15-25%
03:40Эксперты рассказали, в какие страны поедут отдыхать россияне в ноябре
03:37СМИ: в Боливии не менее 30 человек пострадали в ходе протестов
03:35Эксперты оценили возможный запрет на "приукрашивающие" фильтры в Instagram
03:35Эксперты поддержали отказ от введения в России "углеродного налога"
03:25Британские врачи рассказали, как снизить риск инсульта
Лента новостейМолния