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РИА Новости
Война в Сирии

В Иране считают, что США ликвидируют ИГ* из-за "истечения срока годности"

14:46 28.10.2019
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© AP Photo / Ghaith AlsayedРазрушенные в результате операции вооруженных сил США, направленной против Абу Бакра аль-Багдади, дома недалеко от деревни Бариша в провинции Идлиб. 27 октября 2019
Разрушенные в результате операции вооруженных сил США, направленной против Абу Бакра аль-Багдади, дома недалеко от деревни Бариша в провинции Идлиб. 27 октября 2019
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Разрушенные в результате операции вооруженных сил США, направленной против Абу Бакра аль-Багдади, дома недалеко от деревни Бариша в провинции Идлиб. 27 октября 2019
ТЕГЕРАН, 28 окт – РИА Новости. США ликвидировали главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади "за истечением срока годности", заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
"Все в курсе того, что ИГ* и Абу Бакр аль-Багдади, как и те, кто стоит в главе террористических группировок, которые, по их же собственному признанию, были созданы американцами, имеют "срок годности", - сказал Мусави иранской государственной телерадиокомпании IRIB.
"Как только истекает "срок годности" этих группировок, они устраняются", - добавил официальный представитель МИД Ирана в понедельник.
Он также связал факт ликвидации главаря ИГ* со скорыми президентскими выборами в США, добавив, что в этом нет ничего удивительного, поскольку Вашингтон создает ажиотаж в преддверии различных событий внутренней политики.
Накануне президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади. По его словам, в ходе субботней операции американских военных тот взорвал пояс смертника, тем не менее, аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать". При этом Трамп поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации террориста.
*Запрещенная в России террористическая организация
Лидер Исламского государства* Абу Бакр аль-Багдади
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Война в СирииЛиквидация Абу Бакра аль-БагдадиАббас МусавиАбу Бакр аль-БагдадиДональд ТрампМИД ИранаСШАВ мире
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