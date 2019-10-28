В Иране считают, что США ликвидируют ИГ* из-за "истечения срока годности"

ТЕГЕРАН, 28 окт – РИА Новости. США ликвидировали главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади "за истечением срока годности", заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
"Все в курсе того, что ИГ* и Абу Бакр аль-Багдади, как и те, кто стоит в главе террористических группировок, которые, по их же собственному признанию, были созданы американцами, имеют "срок годности", - сказал Мусави иранской государственной телерадиокомпании IRIB.
"Как только истекает "срок годности" этих группировок, они устраняются", - добавил официальный представитель МИД Ирана в понедельник.
Он также связал факт ликвидации главаря ИГ* со скорыми президентскими выборами в США, добавив, что в этом нет ничего удивительного, поскольку Вашингтон создает ажиотаж в преддверии различных событий внутренней политики.
Накануне президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади. По его словам, в ходе субботней операции американских военных тот взорвал пояс смертника, тем не менее, аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать". При этом Трамп поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации террориста.
*Запрещенная в России террористическая организация