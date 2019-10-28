Ульянов: Договор по открытому небу отвечает интересам всех стран-участниц

ВЕНА, 28 окт - РИА Новости, Маргарита Костив. Договор по открытому небу отвечает интересам всех стран-участниц, включая США, заявил в понедельник РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Договор отвечает интересам всех стран-участников, включая США", - сказал Ульянов.
Он отметил, что сама идея "открытого неба" принадлежит США, "ещё президент Эйзенхауэр высказывался на эту тему".
Ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.