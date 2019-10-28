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РИА Новости

Ульянов: Договор по открытому небу отвечает интересам всех стран-участниц

14:43 28.10.2019 (обновлено: 14:44 28.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМихаил Ульянов во время совместного брифинга МИД России, Минобороны России и Минпромторга России
Михаил Ульянов во время совместного брифинга МИД России, Минобороны России и Минпромторга России
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Михаил Ульянов во время совместного брифинга МИД России, Минобороны России и Минпромторга России. Архивное фото
ВЕНА, 28 окт - РИА Новости, Маргарита Костив. Договор по открытому небу отвечает интересам всех стран-участниц, включая США, заявил в понедельник РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Договор отвечает интересам всех стран-участников, включая США", - сказал Ульянов.
Константин Косачев
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США нужно одностороннее военное превосходство, заявил Косачев
Он отметил, что сама идея "открытого неба" принадлежит США, "ещё президент Эйзенхауэр высказывался на эту тему".
Ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.
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