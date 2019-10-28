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РИА Новости

Ульянов заявил о взаимных преимуществах Договора по открытому небу

14:39 28.10.2019
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧлен коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов. Архивное фото
ВЕНА, 28 окт - РИА Новости, Маргарита Костив. Россия и США наблюдают за территориями друг друга в рамках Договора по открытому небу, но строго на взаимной основе, односторонних преимуществ у РФ нет, заявил в понедельник РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Россия и США наблюдают за территориями друг друга, но строго на взаимной основе, никаких односторонних преимуществ у России нет", - сказал Ульянов.
Ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу.
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Вчера, 14:18РИА Новости
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