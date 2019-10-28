Ульянов заявил о взаимных преимуществах Договора по открытому небу

ВЕНА, 28 окт - РИА Новости, Маргарита Костив. Россия и США наблюдают за территориями друг друга в рамках Договора по открытому небу, но строго на взаимной основе, односторонних преимуществ у РФ нет, заявил в понедельник РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.