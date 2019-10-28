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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В РПЦ разъяснили слова патриарха Кирилла о либерализме

14:45 28.10.2019 (обновлено: 14:50 28.10.2019)
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© РИА Новости / Александр НатрускинВахтанг Кипшидзе
Вахтанг Кипшидзе
© РИА Новости / Александр Натрускин
Москва, 28 окт – РИА Новости. Патриарх Кирилл не имеет целью анафему либеральной идеи, а Церковь не призывает вернуться в Средневековье, заявил заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в своей статье, опубликованной в Независимой газете.
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Ранее, выступая на вечере памяти своего наставника и духовного учителя митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова), патриарх Московский и вся Руси Кирилл заявил, что либерализм – это "в каком-то смысле" греховная идея, потому что предполагает поставление в центр жизни самого человека, а не Бога.
Комментируя эти слова предстоятеля Русской церкви, Вахтанг Кипшидзе заметил, что человек любых убеждений, "от ультралевых до ультраправых, может поставить себя в центр мира, и это прежде всего нравственная, а не политическая проблема".
"Церковь обязана свидетельствовать о том, что человек, живущий без Бога, погружает себя в бездну страданий. И это свидетельство совершенно нормально для многих христианских и нехристианских общин", - пишет Кипшидзе.
Он также призвал дочитать выступление патриарха до конца, "чтобы понять, что оно имело целью вовсе не “анафему либеральной идее".
"Патриарх не только не выступил против "либерализма", а, наоборот, отметил, что синтез традиции и открытости ("либерализма") привел к небывалому расцвету церковной жизни в Ленинграде в 1960–1970-е годы. А это утверждение прямо противоположно громким и ярким заголовкам о том, что церковь тянет общество “назад в Средневековье”. <...> Страхи, что Русская православная церковь призывает вернуться в Средневековье, являются популярным направлением отечественной массовой культуры", - подытожил Кипшидзе.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
15 октября, 21:07Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл назвал либерализм "в каком-то смысле" греховной идеей
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Религия и мировоззрениеВахтанг КипшидзеНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьЛенинградМоскварелигияОбщество
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