В РПЦ разъяснили слова патриарха Кирилла о либерализме

Москва, 28 окт – РИА Новости. Патриарх Кирилл не имеет целью анафему либеральной идеи, а Церковь не призывает вернуться в Средневековье, заявил заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в своей статье, опубликованной в Патриарх Кирилл не имеет целью анафему либеральной идеи, а Церковь не призывает вернуться в Средневековье, заявил заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в своей статье, опубликованной в Независимой газете.

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Ранее, выступая на вечере памяти своего наставника и духовного учителя митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова), патриарх Московский и вся Руси Кирилл заявил, что либерализм – это "в каком-то смысле" греховная идея, потому что предполагает поставление в центр жизни самого человека, а не Бога.

Комментируя эти слова предстоятеля Русской церкви, Вахтанг Кипшидзе заметил, что человек любых убеждений, "от ультралевых до ультраправых, может поставить себя в центр мира, и это прежде всего нравственная, а не политическая проблема".

"Церковь обязана свидетельствовать о том, что человек, живущий без Бога, погружает себя в бездну страданий. И это свидетельство совершенно нормально для многих христианских и нехристианских общин", - пишет Кипшидзе.

Он также призвал дочитать выступление патриарха до конца, "чтобы понять, что оно имело целью вовсе не “анафему либеральной идее".