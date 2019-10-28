Опрос показал, сколько россиян считают США враждебной страной

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Большинство россиян (67%) назвали США страной, с которой у России на данный момент сложились наиболее напряженные, враждебные отношения, в 2018 году так думали 75%, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Кроме того, более половины россиян (53%) назвали враждебными для РФ государствами Украину (в 2018 - 39%, в 2014 - 32%), 25% Великобританию (в 2018 - 33%, в 2014 - 9%). Респонденты также считают, что у России напряженные отношения с Польшей, Грузией, Германией, Латвией, Литвой и другими.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 22 августа. В опросе принимали участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.