Опрос показал, сколько россиян считают США враждебной страной

Кроме того, более половины россиян (53%) назвали враждебными для РФ государствами Украину (в 2018 - 39%, в 2014 - 32%), 25% Великобританию (в 2018 - 33%, в 2014 - 9%). Респонденты также считают, что у России напряженные отношения с Польшей, Грузией, Германией, Латвией, Литвой и другими.