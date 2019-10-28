Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-28T14:22Z
https://ria.ru/20191028/1560305818.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155623/09/1556230923_0:38:3176:1825_1036x0_80_0_0_0cfe1377757268ce9a62496e66facc87.jpg
РИА Новости

Опрос показал, сколько россиян считают США враждебной страной

14:22 28.10.2019
4161
© РИА Новости / Вера Монахова / Перейти в фотобанкСША
США
© РИА Новости / Вера Монахова
Перейти в фотобанк
США. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Большинство россиян (67%) назвали США страной, с которой у России на данный момент сложились наиболее напряженные, враждебные отношения, в 2018 году так думали 75%, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Кроме того, более половины россиян (53%) назвали враждебными для РФ государствами Украину (в 2018 - 39%, в 2014 - 32%), 25% Великобританию (в 2018 - 33%, в 2014 - 9%). Респонденты также считают, что у России напряженные отношения с Польшей, Грузией, Германией, Латвией, Литвой и другими.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 22 августа. В опросе принимали участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Посетитель на выставке Россия. XXI век: вызовы времени и приоритеты развития в Музее современной истории России
21 октября, 10:53Радио Sputnik
Опрос: четверть россиян считают себя "жертвами перестройки"
7871239
Обсудить 8
ВЦИОМРоссияСШАОбщество
Популярные комментарии
Дружить только с Африкой теперь можно. На фоне Зимбабве хоть как приличная страна смотримся)
28 октября, 14:51
ПСПетр Симонов
3100012
Опрос явно проводился у верных служителей культа российского зомбоящика.Нормальный думающий человек США считает лишь конкурентом но никак не врагом.
28 октября, 14:53
Саша Василич
1000011
Рекомендуем
Поселок Горный
Расстрелявший сослуживцев в Забайкалье солдат хотел стать контрактником
РИА
Новости
Сотрудник правоохранительных органов снимает наручники
В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы
Разрушенные в результате операции вооруженных сил США, направленной против Абу Бакра аль-Багдади, дома недалеко от деревни Бариша в провинции Идлиб. 27 октября 2019
В Кремле прокомментировали "операцию США" по ликвидации лидера ИГ*
Украинский военный в Донецкой области
В МИД прокомментировали угрозу главы "Азова" ввести тысячи бойцов в Донбасс
Лента
новостей
Рамиль Шамсутдинов после задержания
Местные власти рассказали о семье солдата, застрелившего сослуживцев
Петербург
В Петербурге рассказали о подозреваемом в убийстве матери школьнике
Сотрудники полиции Украины в Золотом-4
СМИ: на место дислокации националистов в Золотом приехала полиция
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Скворцова ответила на вопрос о стерилизации осужденных за секс-преступления
Залив Петра Великого
В Приморье нашли скелет в гидрокостюме
Знак процента в витрине
Названа самая закредитованная профессия в России
Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Буэнос-Айресе. 1 декабря 2018
Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину
Ноутбук
Эксперт рассказал, как эффективнее бороться с пропагандой наркотиков в Сети
Здание Посольства Российской Федерации в Болгарии
Болгария заявила о высылке российского дипломата
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Жириновский назвал источник угроз для всего человечества
05:06Сирийские и российские военные возвели мост через Евфрат в Дейр-эз-Зоре
05:02Президент Гвинеи-Бисау объявил о роспуске правительства
04:47Друг Меркьюри выступил против съемок второй части "Богемской рапсодии"
04:44Все территории Хабаровского края освободились от паводка
04:37На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8
04:24На Украине предсказали поражение в "газовой войне" с Россией
04:08СМИ: власти Индии позволят 27 европарламентариям посетить Кашмир
04:02Банки не спешат снижать ставки по кредитам и депозитам вслед за ЦБ
04:00Раскрыты данные о немецких ученых, помогавших СССР создавать атомную бомбу
03:55Эксперт: треть мировых запасов нефти находится под санкциями США
03:50Правительство определило, где можно узнать о статусе предпенсионера
03:46Автоэксперты: у водителей в городах нет большой нужды в шипованной резине
03:46ФТС хочет получить право останавливать автомобили весом от 2,5 тонны
03:45Российский стартап разработал удобрение для увеличения урожая на 15-25%
03:40Эксперты рассказали, в какие страны поедут отдыхать россияне в ноябре
03:37СМИ: в Боливии не менее 30 человек пострадали в ходе протестов
03:35Эксперты оценили возможный запрет на "приукрашивающие" фильтры в Instagram
03:35Эксперты поддержали отказ от введения в России "углеродного налога"
03:25Британские врачи рассказали, как снизить риск инсульта
Лента новостейМолния