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РИА Новости
Война в Сирии

Иорданский политик обвинил США в "создании" и финансировании ИГ*

14:22 28.10.2019
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© REUTERS / Reuters TVАбу Бакр аль-Багдади
Абу Бакр аль-Багдади
© REUTERS / Reuters TV
Абу Бакр аль-Багдади. Архивное фото
АММАН, 28 окт – РИА Новости. Полностью уничтожить террористическую группировку "Исламское государство"* благодаря ликвидации ее главаря Абу Бакра аль-Багдади невозможно, важно противопоставить что-то ее идеологии, заявил РИА Новости глава комитета иорданско-сирийской дружбы парламента Иордании Тарек Хури.
Аль-Багдади, настоящее имя - Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, известен как главарь террористов с 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ* Мосуле провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.
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Президент США Дональд Трамп 27 октября заявил о ликвидации аль-Багдади. По словам Трампа, в ходе операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее, аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать".
Хури заявил, что не верит "американской истории". "Когда Трамп выступал, я словно слушал речь ковбоя, который рассказывает содержание какого-то фильма", - отметил политик.
По его словам, ИГ* - это не только аль-Багдади, идеология держится не на одном человеке. "Если мы не уничтожим эту идеологию, то не сможем уничтожить ИГ*", - объяснил Хури.
По его словам, с ИГ* нужно сражаться и на идеологическом поле, так как идеи боевиков стремительно распространяются, и им нужно что-то противопоставить.
Хури отметил, что "всем известно", что именно США "создали" ИГ* и финансировали группировку. По его мнению, Вашингтон на самом деле "хочет вывести новую группировку под новым, нескандальным именем для реализации новых задач в регионе".
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Также Хури не исключил использования данной операции в рамках предвыборной кампании Трампа.
В Минобороны РФ ранее отметили, что очередная "смерть" аль-Багдади никакого оперативного значения для обстановки в Сирии или действий оставшихся террористов в Идлибе не имеет.
* запрещенная в России террористическая организация.
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Война в СирииЛиквидация Абу Бакра аль-БагдадиВойна в СирииДональд ТрампСирияИорданияСШАВ мире
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