В Кремле прокомментировали назначение глав регионов руководителями в ЕР

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Для президента РФ Владимира Путина важно, чтобы губернаторы работали должным образом, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, говоря о назначении глав регионов руководителями отделений "Единой России".
Ранее президиум генерального совета "Единой России" согласовал кандидатуры 13 губернаторов на должности исполняющих полномочия секретарей региональных отделений партии
"Вы меня спрашиваете о партийной проблематике. В данном случае мы не являемся тем самым адресатом, у которого нужно спрашивать эти вопросы. Для администрации президента и для главы государства важно, чтобы губернатор работал должным образом и исполнял функции главы региона, а партийная тематика – это не к нам", - сказал Песков в ответ на вопрос, может ли практика назначения губернаторов главами реготделений ЕР распространиться на другие регионы.