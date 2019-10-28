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РИА Новости

В Кремле прокомментировали назначение глав регионов руководителями в ЕР

14:11 28.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Для президента РФ Владимира Путина важно, чтобы губернаторы работали должным образом, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, говоря о назначении глав регионов руководителями отделений "Единой России".
Ранее президиум генерального совета "Единой России" согласовал кандидатуры 13 губернаторов на должности исполняющих полномочия секретарей региональных отделений партии
"Вы меня спрашиваете о партийной проблематике. В данном случае мы не являемся тем самым адресатом, у которого нужно спрашивать эти вопросы. Для администрации президента и для главы государства важно, чтобы губернатор работал должным образом и исполнял функции главы региона, а партийная тематика – это не к нам", - сказал Песков в ответ на вопрос, может ли практика назначения губернаторов главами реготделений ЕР распространиться на другие регионы.
Партия Единая Россия
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