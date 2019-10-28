В Кремле прокомментировали назначение глав регионов руководителями в ЕР

"Вы меня спрашиваете о партийной проблематике. В данном случае мы не являемся тем самым адресатом, у которого нужно спрашивать эти вопросы. Для администрации президента и для главы государства важно, чтобы губернатор работал должным образом и исполнял функции главы региона, а партийная тематика – это не к нам", - сказал Песков в ответ на вопрос, может ли практика назначения губернаторов главами реготделений ЕР распространиться на другие регионы.