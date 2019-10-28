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РИА Новости
Краснодарский край

Освоение средств в рамках нацпроектов на Кубани достигло 65%

13:58 28.10.2019
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© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
КРАСНОДАР, 28 окт - РИА Новости. Освоение средств в рамках нацпроектов в Краснодарском крае на сегодняшний день составляет 65%, заявил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"На сегодняшний день освоение средств в рамках нацпроектов в Краснодарском крае составляет 65%. Особое внимание мы уделяем своевременному выполнению программ в социальной сфере. Полностью завершены поставки оборудования по стандартам Ворлд Скиллс в мастерские. Больницы и поликлиники уже получили 207 единиц медоборудования. Завершен капремонт семи домов культуры и досуговых центров, осталось еще два. Работы идут в графике", - сказал губернатор.
По его словам, на личном контроле глав муниципальных образований находится реализация программы "Формирование комфортной городской среды".
"Благодаря нацпроекту муниципалитеты получают беспрецедентные средства на благоустройство – в этому году около 2 миллиардов рублей. Уже обновлено 319 парков, скверов и дворов, еще 68 общественных территорий приведем в порядок до конца года", - пояснил Кондратьев.
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