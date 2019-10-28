Освоение средств в рамках нацпроектов на Кубани достигло 65%

КРАСНОДАР, 28 окт - РИА Новости. Освоение средств в рамках нацпроектов в Краснодарском крае на сегодняшний день составляет 65%, заявил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"На сегодняшний день освоение средств в рамках нацпроектов в Краснодарском крае составляет 65%. Особое внимание мы уделяем своевременному выполнению программ в социальной сфере. Полностью завершены поставки оборудования по стандартам Ворлд Скиллс в мастерские. Больницы и поликлиники уже получили 207 единиц медоборудования. Завершен капремонт семи домов культуры и досуговых центров, осталось еще два. Работы идут в графике", - сказал губернатор.

По его словам, на личном контроле глав муниципальных образований находится реализация программы "Формирование комфортной городской среды".