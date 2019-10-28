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РИА Новости

Путин встретится с губернатором Московской области Воробьевым

13:52 28.10.2019 (обновлено: 14:42 28.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи. 28 октября 2019
 Президент РФ Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи. 28 октября 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи. 28 октября 2019
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с губернатором Московской области Андреем Воробьевым и проведет международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Будет встреча с Воробьевым, губернатором Подмосковья - традиционное общение", - сказал Песков, говоря о рабочем графике Путина.
Он добавил, что Московская область является одним из важнейших субъектов страны, и главы субъектов традиционно докладывают президенту о том, как идут дела, в том числе в русле выполнения указов.
"Есть также планы по международному телефонному разговору. Чуть позже мы вас проинформируем соответствующим образом", - сказал Песков.
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Андрей ВоробьевДмитрий ПесковВладимир ПутинМосковская областьРоссияПолитика
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