Путин встретится с губернатором Московской области Воробьевым

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи. 28 октября 2019

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи. 28 октября 2019

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с губернатором Московской области Андреем Воробьевым и проведет международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Будет встреча с Воробьевым, губернатором Подмосковья - традиционное общение", - сказал Песков, говоря о рабочем графике Путина.

Он добавил, что Московская область является одним из важнейших субъектов страны, и главы субъектов традиционно докладывают президенту о том, как идут дела, в том числе в русле выполнения указов.