Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-28T13:55Z
https://ria.ru/20191028/1560304010.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155142/03/1551420345_0:102:2820:1688_1036x0_80_0_0_89e3be7dc6fbf14a61eb27d1ee5c301e.jpg
РИА Новости

В Кремле прокомментировали данные о закрытии в России 700 тысяч компаний

13:48 28.10.2019 (обновлено: 13:55 28.10.2019)
1812
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В Кремле ознакомились с данными о закрытии в РФ 700 тысяч компаний малого и среднего бизнеса, и они не подтверждаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития написала, что за последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось почти 700 тысяч юридических лиц.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ. 8 октября 2019
9 октября, 16:54РИА Новости
Правительство предложило прекратить наказывать бизнес приостановкой работы
"Да, ознакомились. Эти данные абсолютно не совпадают с данными, которые мы получили "а" - из корпорации по малому и среднему бизнесу и "б" - из налоговой службы. Там другие данные, и они свидетельствуют о более благоприятных процессах. Естественно, не без проблем, но тем не менее, там все-таки констатируется рост", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что, к примеру, существует целый ряд налогоплательщиков, то есть юрлиц, которые сначала платили налоги по упрощенной системе, но "перейдя потолок оборота, который предусмотрен для упрощенки", перестали быть малым бизнесом и перешли в категорию среднего.
"То есть, здесь разнонаправленные процессы, и поэтому где-то количество сокращается, а где-то оно увеличивается, но в целом данные, о которых вы говорите, они не подтверждаются теми данными, которые мы получили", - добавил Песков.
Министр финансов РФ Антон Силуанов
22 октября, 22:31РИА Новости
Силуанов пообещал не поднимать налоги для малого бизнеса до 2024 года
321210153
Обсудить 4
Дмитрий ПесковРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Малый бизнес сами же и задушили в угоду сетевикам, хозяева которых либо в правительстве либо их приближенные.
28 октября, 13:51
sserj1679
800002
Рекомендуем
Разрушенные в результате операции вооруженных сил США, направленной против Абу Бакра аль-Багдади, дома недалеко от деревни Бариша в провинции Идлиб. 27 октября 2019
В Кремле прокомментировали "операцию США" по ликвидации лидера ИГ*
РИА
Новости
Мемориал на месте падения самолета Ту-154М президента Польши Леха Качиньского
Польская комиссия осматривает части упавшего под Смоленском Ту-154М
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Золотое
Стела на III Международном фестивале театральных школ стран БРИКС в парке Зарядье в Москве
Интересы стран БРИКС в будущем будут все больше расходиться, заявил эксперт
Лента
новостей
США
Опрос показал, сколько россиян считают США враждебной страной
Украинский военный в Донецкой области
В МИД прокомментировали угрозу главы "Азова" ввести тысячи бойцов в Донбасс
Вице-президент Российского совета по международным делам Вячеслав Трубников на заседании Ученого совета ИМЭМО РАН, посвященное 90-летию со дня рождения Е. М. Примакова
Экс-глава СВР рассказал, как Примаков избавлял российскую разведку от мифов
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Кудрин назвал главное препятствие для качественной реализации нацпроектов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал планы США выйти из Договора по открытому небу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко предупредил Литву об асимметричном ответе в случае агрессии
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле объяснили отзыв заявления по комиссии в рамках Женевских конвенций
Московский Кремль
В Кремле прокомментировали идею о референдуме по вопросу эвтаназии
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на пленарном заседании Государственной Думы РФ в Москве. 17 апреля 2019
Орешкин поддержал проект ВСМ Петербург — Москва — Нижний Новгород
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:19Саудовской принц поздравил Трампа с ликвидацией главаря ИГ*
05:08Жириновский назвал источник угроз для всего человечества
05:06Сирийские и российские военные возвели мост через Евфрат в Дейр-эз-Зоре
05:02Президент Гвинеи-Бисау объявил о роспуске правительства
04:47Друг Меркьюри выступил против съемок второй части "Богемской рапсодии"
04:44Все территории Хабаровского края освободились от паводка
04:37На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8
04:24На Украине предсказали поражение в "газовой войне" с Россией
04:08СМИ: власти Индии позволят 27 европарламентариям посетить Кашмир
04:02Банки не спешат снижать ставки по кредитам и депозитам вслед за ЦБ
04:00Раскрыты данные о немецких ученых, помогавших СССР создавать атомную бомбу
03:55Эксперт: треть мировых запасов нефти находится под санкциями США
03:50Правительство определило, где можно узнать о статусе предпенсионера
03:46Автоэксперты: у водителей в городах нет большой нужды в шипованной резине
03:46ФТС хочет получить право останавливать автомобили весом от 2,5 тонны
03:45Российский стартап разработал удобрение для увеличения урожая на 15-25%
03:40Эксперты рассказали, в какие страны поедут отдыхать россияне в ноябре
03:37СМИ: в Боливии не менее 30 человек пострадали в ходе протестов
03:35Эксперты оценили возможный запрет на "приукрашивающие" фильтры в Instagram
03:35Эксперты поддержали отказ от введения в России "углеродного налога"
Лента новостейМолния