В Кремле прокомментировали данные о закрытии в России 700 тысяч компаний

"Да, ознакомились. Эти данные абсолютно не совпадают с данными, которые мы получили "а" - из корпорации по малому и среднему бизнесу и "б" - из налоговой службы. Там другие данные, и они свидетельствуют о более благоприятных процессах. Естественно, не без проблем, но тем не менее, там все-таки констатируется рост", - сказал Песков журналистам.