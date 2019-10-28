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РИА Новости
Чувашская республика

В 283 детсадах Чувашии пищеблоки модернизируют за 230,3 млн рублей

13:47 28.10.2019
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© Fotolia / santypanРебенок в детском саду
Ребенок в детском саду
© Fotolia / santypan
ЧЕБОКСАРЫ, 28 окт – РИА Новости. На модернизацию пищеблоков в 283 детских садах В Чувашии из республиканского бюджета выделены более 230 миллионов рублей, сообщает пресс-служба главы Чувашии.
В рамках контрактов предусмотрена полная замена изношенного и устаревшего оборудования на современное оборудование (пароконвектоматы, плиты электрические, тестомесы, машины для переработки овощей и др.), которые позволят механизировать и автоматизировать процесс обработки и готовить блюда, максимально сохраняя витамины и микроэлементы.
Также в целях приведения в соответствие требованиям СанПиНами предусмотрено дооснащение производственных цехов пищеблоков кухонной мебелью (производственные столы, стеллажи, полки, шкафы и др).

"Впервые за много лет в 2019 году по поручению Главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева значительные средства из республиканского бюджета направлены на замену технологического оборудования в пищеблоках детских садов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что На модернизацию пищеблоков и закупку современного технологического и холодильного оборудования для общеобразовательных организаций Чувашской Республики с 2010 года направлены более 250 миллионов рублей за счет средств республиканского бюджета. Для 223 школ (более 50%) закуплено современное технологическое оборудование (в комплект поставки вошли линия раздачи, пароконвектоматы, электрические плиты, пекарские шкафы, холодильные и морозильные шкафы, мармиты, посудомоечные машины и др.).
В настоящее время в школах республики горячим питанием охвачено более 95% учащихся.
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Пресс-служба также отмечает, что по итогам опроса экспертов ОНФ о качестве питания в образовательных и медицинских учреждениях, проведенного в 2019 году, Чувашия наряду с Астраханской областью заняла третье место среди всех регионов России. При этом по данному показателю Чувашия занимает первое место среди регионов Поволжья.
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Чувашская республикаМихаил ИгнатьевОбщество
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