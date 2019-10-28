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РИА Новости

Польская комиссия осматривает части упавшего под Смоленском Ту-154М

13:47 28.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМемориал на месте падения самолета Ту-154М президента Польши Леха Качиньского
Мемориал на месте падения самолета Ту-154М президента Польши Леха Качиньского
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мемориал на месте падения самолета Ту-154М президента Польши Леха Качиньского. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Российское следствие допустило польскую комиссию для очередного осмотра обломков президентского самолета "Ту-154М", сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"В рамках запроса польских коллег о правовой помощи представители Следственного комитета России совместно с сотрудниками компетентных органов Польши приступили сегодня к очередному осмотру частей самолета, потерпевшего крушение в апреле 2010 года. За текущий год это второй визит представителей польской стороны в Россию в связи с расследованием обстоятельств крушения польского самолета "Ту-154М"", - сказала Петренко.
По ее словам, у российского следствия нет сомнений относительно обстоятельств авиакатастрофы: все собранные материалы безоговорочно свидетельствуют об ошибочных действиях экипажа, который продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости.
Спасательные службы на месте крушения польского правительственного самолета Ту-154 под Смоленском
31 мая, 11:21Радио Sputnik
МИД Польши требует извинений за память о смоленской катастрофеПосла России вызвали в МИД Польши из-за информационных стендов, установленных под Смоленском на месте крушения самолета Леха Качиньского. Так чем же недовольна Варшава и с чего это Москва должна оправдываться?
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Ту-154Следственный комитет РФПольшаСмоленскРоссияВ мире
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