Польская комиссия осматривает части упавшего под Смоленском Ту-154М

МИД Польши требует извинений за память о смоленской катастрофе Посла России вызвали в МИД Польши из-за информационных стендов, установленных под Смоленском на месте крушения самолета Леха Качиньского. Так чем же недовольна Варшава и с чего это Москва должна оправдываться?