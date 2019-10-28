Польская комиссия осматривает части упавшего под Смоленском Ту-154М

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Российское следствие допустило польскую комиссию для очередного осмотра обломков президентского самолета "Ту-154М", сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"В рамках запроса польских коллег о правовой помощи представители Следственного комитета России совместно с сотрудниками компетентных органов Польши приступили сегодня к очередному осмотру частей самолета, потерпевшего крушение в апреле 2010 года. За текущий год это второй визит представителей польской стороны в Россию в связи с расследованием обстоятельств крушения польского самолета "Ту-154М"", - сказала Петренко.
По ее словам, у российского следствия нет сомнений относительно обстоятельств авиакатастрофы: все собранные материалы безоговорочно свидетельствуют об ошибочных действиях экипажа, который продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости.