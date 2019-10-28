Эксперт считает, что отсрочка Brexit до 31 января была предсказуема

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Решение Евросоюза об отсрочке Brexit до 31 января было предсказуемо, Брюссель идет навстречу Лондону, рассчитывая, что Великобритания выйдет из ЕС с соглашением об условиях Brexit, заявил РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин.

Глава Евросовета Дональд Туск сообщил в понедельник, что ЕС в составе 27 стран согласился отложить Brexit до 31 января, теперь предстоит письменно утвердить это решение. Ранее Великобритания попросила отложить свой выход из ЕС с 31 октября до 31 января, поскольку пока так и не ратифицирован договор об условиях Brexit.

"Ситуация прогнозировалась и предсказывалась, потому что, как мы знаем, британский парламент в целом решил поддержать предложение (премьер-министра Великобритании - ред.) Бориса Джонсона и Евросоюза о новом варианте соглашения по выходу из ЕС, но решил подвергнуть этот законопроект очень серьезной проработке, что предполагает, что на это уйдет несколько недель. И, очевидно, что до 31 октября никак уже невозможно в парламенте одобрить это соглашение, а значит, у премьер-министра опять нет возможности вывести страну из ЕС, потому что он не может нарушить решение парламента", - сказал эксперт.

Топорнин считает, что у Брюсселя не было других, кроме отсрочки даты выхода Лондона из ЕС, вариантов. "Потому что все-таки не они выгоняют Британию из состава ЕС. Брюссель идет навстречу Лондону и его пожеланиям. Они считают, что все-таки лучше выйти с соглашением, они до сих пор лелеют надежду, что удастся в парламенте все-таки получить одобренный вариант соглашения. Соответственно выход будет тогда более гладкий во всех отношениях - с точки зрения экономики, политики, гуманитарных вопросов. Поэтому они пошли навстречу и продлили", - пояснил политолог.

При этом он напомнил, что и ранее в Евросоюзе обсуждалась тема отложить на более поздний срок дату Brexit. "И до этого были разговоры. В сентябре, когда только в парламенте (Великобритании - ред.) начались жесткие схватки по поводу выхода, в Брюсселе заговорили о том, что они не против того, чтобы предоставить новую отсрочку", - отметил эксперт.

Топорнин также обратил внимание, что 1 ноября произойдет смена руководящих работников институтов ЕС, но и у новых назначенцев схожая позиция. "Туск уйдет в отставку. Придут новые политики. Они тоже поддержали эту точку зрения. Общий тренд (в Евросоюзе - ред.) понятен, тем более, что решили продлить новую дату до 31 января", - резюмировал он.