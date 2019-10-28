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РИА Новости

В Татарстане около 5,9 тысячи человек остались без электроснабжения

13:13 28.10.2019
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© РИА Новости / СтрингерЛинии электропередачи
Линии электропередачи
© РИА Новости / Стрингер
Линии электропередачи. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Около 5,9 тысячи человек в Татарстане остались без электроснабжения из-за сильного ветра, следует из материалов Минэнерго РФ.
28 октября с 11:45 по московскому времени происходят отключения в электрических сетях 110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ.
"Без электроснабжения остались бытовые потребители в Зеленодольском, Высокогорском районах и городе Казань (около 5 850 человек). Мощность отключенных потребителей - 1,8 МВт", - говорится в сообщении.
Температура наружного воздуха составляет 11 градусов. Как отмечается в материалах, 14 бригад занимаются аварийно-восстановительными работами.
Линии электропередач
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