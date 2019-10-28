В Татарстане около 5,9 тысячи человек остались без электроснабжения

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Около 5,9 тысячи человек в Татарстане остались без электроснабжения из-за сильного ветра, следует из материалов Минэнерго РФ.

28 октября с 11:45 по московскому времени происходят отключения в электрических сетях 110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ.