Пешеход во время снега в Екатеринбурге. Архивное фото

Пешеход во время снега в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт - РИА Новости. МЧС предупредило о сильном снеге и метелях в Свердловской области в понедельник и в ночь на вторник, сообщает ведомство.

"По данным синоптиков, днем и вечером 28 октября местами в Свердловской области ожидается очень сильный снег, налипание мокрого снега на провода, метели, усиление ветра до 25 метров в секунду. Ночью 29 октября сохранится усиление ветра до 25 метров в секунду, метели, в горах налипание мокрого снега на провода", - говорится в сообщении.

ГУМЧС подчеркивает, что прогнозируемые погодные явления могут вызвать осложнение дорожной обстановки, поэтому автомобилистам и пешеходам необходимо быть предельно внимательными и осторожными. Ведомство советует при управлении транспортным средством соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, по возможности ограничить дальние поездки.

Налипание мокрого снега на провода и деревья может привести к аварийным ситуациям на системах энергоснабжения и связи.