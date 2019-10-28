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РИА Новости

МЧС предупредило о сильном снеге и метелях в Свердловской области

13:12 28.10.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПешеход во время снега в Екатеринбурге
Пешеход во время снега в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Пешеход во время снега в Екатеринбурге. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт - РИА Новости. МЧС предупредило о сильном снеге и метелях в Свердловской области в понедельник и в ночь на вторник, сообщает ведомство.
"По данным синоптиков, днем и вечером 28 октября местами в Свердловской области ожидается очень сильный снег, налипание мокрого снега на провода, метели, усиление ветра до 25 метров в секунду. Ночью 29 октября сохранится усиление ветра до 25 метров в секунду, метели, в горах налипание мокрого снега на провода", - говорится в сообщении.
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ГУМЧС подчеркивает, что прогнозируемые погодные явления могут вызвать осложнение дорожной обстановки, поэтому автомобилистам и пешеходам необходимо быть предельно внимательными и осторожными. Ведомство советует при управлении транспортным средством соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, по возможности ограничить дальние поездки.
Налипание мокрого снега на провода и деревья может привести к аварийным ситуациям на системах энергоснабжения и связи.
В период непогоды ГУМЧС просит жителей ограничить работы на открытом воздухе и на высоте, воздержаться от туристических походов. Прогнозируемый порывистый ветер может привести к повреждению слабо закрепленных конструкций, рекламных щитов и деревьев, поэтому рекомендуется не парковать вблизи них автомобили и быть осмотрительными, уточняет ведомство.
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