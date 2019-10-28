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РИА Новости

Две трети москвичей считают свой город безопасным для жизни, заявил Собянин

13:09 28.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаКрасная площадь в Москве
Красная площадь в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Две трети москвичей сегодня считают свой город безопасным для жизни, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Должен сказать, что несколько лет назад количество москвичей, которые считали наш город безопасным, составляло больше трети", - сказал Собянин на общегородском совещании по профилактике правонарушений в Москве в понедельник.
По информации мэра, сегодня позитивно безопасность города и действия правоохранительных органов оценивают порядка двух третей москвичей.
Мэр Москвы Сергей Собянин
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"Это, конечно, большая заслуга всех тех, кто занимается правопорядком в городе", - добавил Собянин.
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