В Москве открывается первая в России конференция по медиадизайну

"Мы знали, что конференция вызовет интерес у профессионального сообщества, но, если честно, не ожидали, что он будет столь бурным: регистрация на M&DC2k19 закрылась всего за пару недель. Тем, кто не смог попасть на форум, но хотел бы быть в курсе последних трендов медиа и дизайна, предлагаем смотреть прямую трансляцию на нашем youtube–канале ", – сказал инициатор конференции, арт-директор МИА "Россия сегодня" Денис Золотарев.