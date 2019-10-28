В Москве открывается первая в России конференция по медиадизайну

МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Первая в России профессиональная конференция по медиадизайну M&DC2k19 открывается во вторник в Москве. Участники двухдневного форума подробно обсудят состояние и перспективы развития сторителлинга, инфографики, иллюстраций, фото и других инструментов медиа.
Дискуссии и мастер-классы пройдут в трех тематических секциях, посвященных контенту, влиянию бизнеса и актуальным тенденциям в индустрии. На одной из самых современных площадок в центре Москвы – Omega Rooftop на Цветном бульваре – выступят около тридцати ведущих профессионалов дизайна и журналистки. Среди них основатель Studio Sarp Sozdinler и руководитель независимого издательства Editions Inedits Сарп Создинлер, креативный директор 30Point, в прошлом арт-директор американской версии GQ Антон Юхновец, директор по цифровой трансформации "Ведомостей" и Harvard Business Review Россия Сергей Паранько и многие другие.
"Мы знали, что конференция вызовет интерес у профессионального сообщества, но, если честно, не ожидали, что он будет столь бурным: регистрация на M&DC2k19 закрылась всего за пару недель. Тем, кто не смог попасть на форум, но хотел бы быть в курсе последних трендов медиа и дизайна, предлагаем смотреть прямую трансляцию на нашем youtube–канале ", – сказал инициатор конференции, арт-директор МИА "Россия сегодня" Денис Золотарев.
M&DC2k19 организована МИА "Россия сегодня" и пройдет при поддержке ведущих отраслевых СМИ, ассоциаций и организаций. Генеральным информационным партнером форума выступает ведущий отечественный портал в сфере рекламы, маркетинга и PR Sostav.ru, индустриальными и информационными партнерами – АКАР, АБКР, АКМР, "Ассоциация менеджеров", IAB Russia, РАМУ, Лайфхакер, фестиваль креативных индустрий G8, Mediajobs, бизнес-школа RMA и Bang Bang Education.
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