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РИА Новости
Тюменская область

Тюменская область потратит в этом году 20 млрд рублей на нацпроекты

12:56 28.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ТЮМЕНЬ, 28 окт – РИА Новости. Более 20 млрд рублей из всех источников финансирования планирует израсходовать Тюменская область на реализацию национальных проектов в 2019 году. Для достижения национальных целей мобилизовано 78% от общего объема бюджетных расходов региона в рамках областных госпрограмм, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора Тюменской области.
"Реализация национальных проектов стартовала в 2019 году во всех регионах страны. Масштаб и объем поставленных задач потребовал активного взаимодействия с федеральными органами власти и сотрудничества с муниципалитетами. Важнейшим партнером в работе по воплощению нацпроектов в жизнь стал для нас частный бизнес", – сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.
По его словам, усилия и средства государства и бизнеса консолидируются для решения задач по повышению производительности труда, расширению экспорта, развитию цифровых технологий, решению экологических вопросов. Особое внимание уделено социальному блоку национальных проектов, направленных на повышение качества жизни людей.
В Тюмени на совещании, посвященном реализации национальных проектов, полпред президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов отметил, что перед регионом и областным центром стоит целый ряд ответственных задач, в их числе улучшение экологической ситуации, повышение качества питьевой воды во многих муниципалитетах, расширение и модернизация сети ливневой канализации в Тюмени, совершенствование работы учреждений здравоохранения, содействие развитию малого и среднего бизнеса, популяризация предпринимательства.
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"Тюменская область по многим социально-экономическим характеристикам лидирует в общероссийских рейтингах. Это накладывает на региональную власть обязательства по поддержанию достигнутого высокого уровня, удовлетворению возросших требований жителей", - подчеркнул Николай Цуканов.
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Тюменская областьАлександр Моор
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