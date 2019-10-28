Проект об оповещении о положенных льготах могут рассмотреть в ноябре

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Данные о том, что порядка трети российских семей с детьми не пользуются положенными им льготами, подтверждают необходимость подготовки законопроекта об информировании граждан о положенных им мерах социальной поддержки, инициатива может быть рассмотрена во втором чтении в ноябре, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на результаты всероссийского опроса Общественной палаты РФ сообщила, что порядка 35% российских семей с детьми не пользуются положенными по закону социальными мерами поддержки в связи с неосведомленностью об их существовании. Законопроект, которым предлагается предоставить россиянам право выбирать вариант получения информации о полагающихся им льготах, был поддержан Госдумой в первом чтении в конце летней сессии. Автором инициативы выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Согласно законопроекту, варианты получения информации каждый человек может выбрать сам: через портал госуслуг, через единый call-центр или через посещение органа власти.

"Данные о том, что 35% семей с детьми не пользуются положенными по закону льготами, подтверждают актуальность и важность реализации законопроекта, направленного на информирование граждан о предоставляемых им льготах", - заявила Яровая, которую цитирует ее пресс-служба.

Парламентарий напомнила, что согласно законопроекту, граждане смогут получать полную информацию о положенных им льготах, при этом варианты получения информации каждый человек может выбрать сам: через портал госуслуг, через единый колл-центр или через посещения органа власти.

"Государство, взяв на себя социальные обязательства и обеспечив реализацию мер соцподдержки, крайне заинтересовано в том, чтобы гражданин в полной мере использовал положенные ему льготы. Сегодня в России реализуется свыше трех тысяч мер социальной поддержки, используется 12 форм налоговых льгот. И нашим законопроектом мы даем человеку навигатор, который позволит лично ему узнать и использовать предназначенные для него государством меры поддержки и льготы", - добавила вице-спикер ГД.