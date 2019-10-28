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РИА Новости
Тверская область

В восстановлении энергоснабжения в Верхневолжье задействованы 500 человек

12:50 28.10.2019 (обновлено: 13:00 28.10.2019)
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 28 окт - РИА Новости. В ближайшие часы планируется восстановить энергоснабжение значительной части потребителей северо-восточных районов Тверской области, которое было нарушено из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба областного правительств.
"Сегодня в центре нашего внимания проблемы с электроснабжением в ряде населенных пунктов региона из-за неблагоприятных погодных условий. Задача номер один – оперативно восстановить электроснабжение. В зону отключения попали больницы, школы, детские сады, социальные учреждения - они должны быть обеспечены резервным питаниям", - сказал губернатор области Игорь Руденя, который в понедельник провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тверской области.
По информации пресс-службы, на местах работают специалисты "Россети Центр", ООО "Опора", ГУ МЧС России по Тверской области - всего задействовано более 120 бригад, 130 единиц специальной техники, порядка пятисот человек.
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