В восстановлении энергоснабжения в Верхневолжье задействованы 500 человек

"Сегодня в центре нашего внимания проблемы с электроснабжением в ряде населенных пунктов региона из-за неблагоприятных погодных условий. Задача номер один – оперативно восстановить электроснабжение. В зону отключения попали больницы, школы, детские сады, социальные учреждения - они должны быть обеспечены резервным питаниям", - сказал губернатор области Игорь Руденя, который в понедельник провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тверской области.