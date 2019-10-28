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РИА Новости
Культура

По сборам в американском прокате "Джокер" обошел новую "Малефисенту"

17:04 28.10.2019
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© Фото : Walt Disney Pictures 2019 / https://www.warnerbros.com/ 2019Малефисента: Владычица тьмы / Джокер
Малефисента: Владычица тьмы / Джокер
© Фото : Walt Disney Pictures 2019 / https://www.warnerbros.com/ 2019
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. За прошедший уикенд "Джокер" заработал в американском прокате больше, чем "Малефисента: Владычица тьмы", несмотря на то, что фильм о суперзлодее показывают уже четвертую неделю, а сказку о темной фее – только вторую, сообщает Hollywood Reporter.
По данным Warner Bros., в минувшие выходные картина с Хоакином Фениксом собрала в США 18,9 миллиона долларов, а "Малефисента", по информации студии Disney, — 18,5 миллиона долларов.
Эти цифры подтверждают феноменальный успех картины Тодда Филлипса, которая уже стала самым кассовым проектом с R рейтингом.
В общей сложности "Джокер" заработал в США 277,6 миллиона долларов, а в мировом прокате – 849,1 миллиона долларов. Эксперты уверены, что в итоге фильм принесет больше 900 миллионов долларов.
"Малефисента" с Анджелиной Джоли в главной роли не пользуется большой популярностью в американском прокате, где лента пока собрала всего 65,4 миллиона долларов. На международном рынке ее дела обстоят лучше, она заработала 228,1 миллиона долларов.
Кадр из фильма Джокер
27 октября, 14:05Культура
"Джокер" стал самым кассовым фильмом с рейтингом R
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