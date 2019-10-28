По сборам в американском прокате "Джокер" обошел новую "Малефисенту"

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. За прошедший уикенд "Джокер" заработал в американском прокате больше, чем "Малефисента: Владычица тьмы", несмотря на то, что фильм о суперзлодее показывают уже четвертую неделю, а сказку о темной фее – только вторую, . За прошедший уикенд "Джокер" заработал в американском прокате больше, чем "Малефисента: Владычица тьмы", несмотря на то, что фильм о суперзлодее показывают уже четвертую неделю, а сказку о темной фее – только вторую, сообщает Hollywood Reporter.

По данным Warner Bros., в минувшие выходные картина с Хоакином Фениксом собрала в США 18,9 миллиона долларов, а "Малефисента", по информации студии Disney, — 18,5 миллиона долларов.

Эти цифры подтверждают феноменальный успех картины Тодда Филлипса, которая уже стала самым кассовым проектом с R рейтингом.

В общей сложности "Джокер" заработал в США 277,6 миллиона долларов, а в мировом прокате – 849,1 миллиона долларов. Эксперты уверены, что в итоге фильм принесет больше 900 миллионов долларов.