По сборам в американском прокате "Джокер" обошел новую "Малефисенту"

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. За прошедший уикенд "Джокер" заработал в американском прокате больше, чем "Малефисента: Владычица тьмы", несмотря на то, что фильм о суперзлодее показывают уже четвертую неделю, а сказку о темной фее – только вторую, сообщает Hollywood Reporter.
По данным Warner Bros., в минувшие выходные картина с Хоакином Фениксом собрала в США 18,9 миллиона долларов, а "Малефисента", по информации студии Disney, — 18,5 миллиона долларов.
Эти цифры подтверждают феноменальный успех картины Тодда Филлипса, которая уже стала самым кассовым проектом с R рейтингом.
В общей сложности "Джокер" заработал в США 277,6 миллиона долларов, а в мировом прокате – 849,1 миллиона долларов. Эксперты уверены, что в итоге фильм принесет больше 900 миллионов долларов.
"Малефисента" с Анджелиной Джоли в главной роли не пользуется большой популярностью в американском прокате, где лента пока собрала всего 65,4 миллиона долларов. На международном рынке ее дела обстоят лучше, она заработала 228,1 миллиона долларов.
27 октября, 14:05Культура"Джокер" стал самым кассовым фильмом с рейтингом R