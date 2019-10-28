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РИА Новости

Круглый стол о выходе Британии из ЕС

12:36 28.10.2019 (обновлено: 14:29 28.10.2019)
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30 октября в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол на тему: "Брекзит: быть или не быть?".
Участники:
- член Совета по внешней и оборонной политике, советник-посланник (в ранге посла) Посольства России в Великобритании (2011–2017 гг.) Александр КРАМАРЕНКО;
- первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь КОВАЛЕВ;
- доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай ТОПОРНИН.

К разговору приглашены:
- руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила БАБЫНИНА.

31 октября брекзит не состоится. За 2 дня до запланированного выхода Британии из ЕС страны Евросоюза согласились отложить брекзит на 3 месяца – до 31 января 2020 года. Если британский парламент ратифицирует соглашение о выходе из ЕС до 31 января, брекзит может произойти раньше.
Как будет развиваться ситуация? Ждут ли Британию досрочные парламентские выборы в декабре? Какая политическая судьба уготована самому Борису Джонсону? Какие последствия сложившаяся ситуация будет иметь для Британии и Евросоюза?

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