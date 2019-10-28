Круглый стол о выходе Британии из ЕС

Участники:
- член Совета по внешней и оборонной политике, советник-посланник (в ранге посла) Посольства России в Великобритании (2011–2017 гг.) Александр КРАМАРЕНКО;
- первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь КОВАЛЕВ;
- доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай ТОПОРНИН.
К разговору приглашены:
- руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила БАБЫНИНА.
31 октября брекзит не состоится. За 2 дня до запланированного выхода Британии из ЕС страны Евросоюза согласились отложить брекзит на 3 месяца – до 31 января 2020 года. Если британский парламент ратифицирует соглашение о выходе из ЕС до 31 января, брекзит может произойти раньше.
Как будет развиваться ситуация? Ждут ли Британию досрочные парламентские выборы в декабре? Какая политическая судьба уготована самому Борису Джонсону? Какие последствия сложившаяся ситуация будет иметь для Британии и Евросоюза?
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- член Совета по внешней и оборонной политике, советник-посланник (в ранге посла) Посольства России в Великобритании (2011–2017 гг.) Александр КРАМАРЕНКО;
- первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь КОВАЛЕВ;
- доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай ТОПОРНИН.
К разговору приглашены:
- руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила БАБЫНИНА.
31 октября брекзит не состоится. За 2 дня до запланированного выхода Британии из ЕС страны Евросоюза согласились отложить брекзит на 3 месяца – до 31 января 2020 года. Если британский парламент ратифицирует соглашение о выходе из ЕС до 31 января, брекзит может произойти раньше.
Как будет развиваться ситуация? Ждут ли Британию досрочные парламентские выборы в декабре? Какая политическая судьба уготована самому Борису Джонсону? Какие последствия сложившаяся ситуация будет иметь для Британии и Евросоюза?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Бизнес зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/