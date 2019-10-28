МЧС обследовало более 66 тысяч квадратных метров в районе прорыва дамб

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Свыше 66 тысяч квадратных метров территории уже обследовали специалисты МЧС с начала поисков пропавших при прорыве каскада дамб в Курагинском районе Красноярского края, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб региона.

По его словам, спасатели также обследовали 53,5 километра береговой линии рек Сисим и Сейба, в том числе 2,5 километра за минувшие сутки.

Девятнадцатого октября в 02.00 мск в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Как позже уточнили в СК РФ, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 17 человек, судьба трех пока неизвестна. Арестованы трое подозреваемых по делу - гендиректор артели, начальник и мастер участка.