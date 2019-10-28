Презентация законопроекта о Гарантированном пенсионном плане

Участники:
- заместитель Министра финансов Российской Федерации Алексей МОИСЕЕВ;
- первый заместитель председателя Центрального банка Российской Федерации Сергей ШВЕЦОВ.
Министерство финансов Российской Федерации и Центробанк разработали законопроект, который поможет гражданам направлять личные средства на финансирование своей негосударственной пенсии при стимулирующей поддержке государства. В ходе мероприятия будут представлены его преимущества.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- заместитель Министра финансов Российской Федерации Алексей МОИСЕЕВ;
- первый заместитель председателя Центрального банка Российской Федерации Сергей ШВЕЦОВ.
Министерство финансов Российской Федерации и Центробанк разработали законопроект, который поможет гражданам направлять личные средства на финансирование своей негосударственной пенсии при стимулирующей поддержке государства. В ходе мероприятия будут представлены его преимущества.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/