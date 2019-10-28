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РИА Новости

МВД поручили проработать вопрос увеличения штата для борьбы с наркотиками

12:33 28.10.2019 (обновлено: 12:38 28.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил МВД РФ представить предложения по увеличению кадров для работы по пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне.
"Министерству внутренних дел РФ принять меры по организационно-штатному, кадровому и материально-техническому обеспечению деятельности по пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров с использованием информационно-телекоммуникационной сети "интернет", а также подготовить с учетом оперативной обстановки и представить предложения по увеличению штатной численности и объема финансирования органов внутренних дел Российской Федерации, по подготовке для них кадров в целях совершенствования указанной деятельности", - говорится в перечне поручение.
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время прямой линии в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 13 сентября 2019
15 октября, 14:33РИА Новости
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Кроме того, глава государства поручил государственному антинаркотическому комитету разработать для антинаркотических комиссий в субъектах методические рекомендации по взаимодействию органов государственной власти с органами местного самоуправления, общественными объединениями, социально ориентированными организациями по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
Срок исполнения поручения - 10 января.
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