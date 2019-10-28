МВД поручили проработать вопрос увеличения штата для борьбы с наркотиками

"Министерству внутренних дел РФ принять меры по организационно-штатному, кадровому и материально-техническому обеспечению деятельности по пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров с использованием информационно-телекоммуникационной сети "интернет", а также подготовить с учетом оперативной обстановки и представить предложения по увеличению штатной численности и объема финансирования органов внутренних дел Российской Федерации, по подготовке для них кадров в целях совершенствования указанной деятельности", - говорится в перечне поручение.