МВД поручили проработать вопрос увеличения штата для борьбы с наркотиками

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил МВД РФ представить предложения по увеличению кадров для работы по пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне.
"Министерству внутренних дел РФ принять меры по организационно-штатному, кадровому и материально-техническому обеспечению деятельности по пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров с использованием информационно-телекоммуникационной сети "интернет", а также подготовить с учетом оперативной обстановки и представить предложения по увеличению штатной численности и объема финансирования органов внутренних дел Российской Федерации, по подготовке для них кадров в целях совершенствования указанной деятельности", - говорится в перечне поручение.
Кроме того, глава государства поручил государственному антинаркотическому комитету разработать для антинаркотических комиссий в субъектах методические рекомендации по взаимодействию органов государственной власти с органами местного самоуправления, общественными объединениями, социально ориентированными организациями по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
Срок исполнения поручения - 10 января.