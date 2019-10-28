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РИА Новости

Преступность в Москве снижается, заявил Собянин

12:27 28.10.2019
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© Фото : Пресс-служба мэра и правительства МосквыМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© Фото : Пресс-служба мэра и правительства Москвы
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Преступность в Москве снижается год от года, за последние десятилетие число разбойных нападений и грабежей уменьшилось в пять раз, убийств – вдвое, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Если смотреть и сравнить результаты, скажем, конца нулевых годов, 2010 года, то разбойные нападения, грабежи в Москве уменьшились в пять раз. Это впечатляющая цифра", - заявил Собянин в понедельник на общегородском совещании по профилактике правонарушений.
По его информации, с конца нулевых годов к нынешнему времени число угон машин и квартирных краж сократилось в четыре раза, убийств - вдвое. "Такими показателями может гордиться любой город мира, и сегодня Москва является одним из самых безопасных городов среди крупных городов Европы, Америки, Азии. И, конечно, это заслуга тех, кто занимается охраной правопорядка", - подчеркнул столичный градоначальник.
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