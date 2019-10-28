Преступность в Москве снижается, заявил Собянин

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Преступность в Москве снижается год от года, за последние десятилетие число разбойных нападений и грабежей уменьшилось в пять раз, убийств – вдвое, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Если смотреть и сравнить результаты, скажем, конца нулевых годов, 2010 года, то разбойные нападения, грабежи в Москве уменьшились в пять раз. Это впечатляющая цифра", - заявил Собянин в понедельник на общегородском совещании по профилактике правонарушений.