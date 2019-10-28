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РИА Новости
Туризм

Путин поручил доработать механизм налогообложения турорганизаций в Приморье

12:23 28.10.2019 (обновлено: 12:24 28.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с администрацией Приморского края до 1 декабря представить предложения по совершенствованию механизма налогообложения турорганизаций, оказывающих услуги иностранцам в Приморье, говорится в опубликованном на сайте Кремля списке.
"Правительству РФ подготовить совместно с Администрацией Приморского края и представить предложения по совершенствованию регулирования предпринимательской деятельности в сфере туризма, а также механизма налогообложения организаций, оказывающих туристские услуги иностранным туристам, в целях предотвращения уклонения от уплаты налогов", - говорится в поручении. Ответственными назначены глава кабмина и глава Приморья.
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ТуризмВладимир ПутинПриморский крайЭкономика
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