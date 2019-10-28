Путин поручил доработать механизм налогообложения турорганизаций в Приморье

"Правительству РФ подготовить совместно с Администрацией Приморского края и представить предложения по совершенствованию регулирования предпринимательской деятельности в сфере туризма, а также механизма налогообложения организаций, оказывающих туристские услуги иностранным туристам, в целях предотвращения уклонения от уплаты налогов", - говорится в поручении. Ответственными назначены глава кабмина и глава Приморья.