Путин поручил доработать механизм налогообложения турорганизаций в Приморье

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с администрацией Приморского края до 1 декабря представить предложения по совершенствованию механизма налогообложения турорганизаций, оказывающих услуги иностранцам в Приморье, говорится в опубликованном на сайте Кремля списке.
"Правительству РФ подготовить совместно с Администрацией Приморского края и представить предложения по совершенствованию регулирования предпринимательской деятельности в сфере туризма, а также механизма налогообложения организаций, оказывающих туристские услуги иностранным туристам, в целях предотвращения уклонения от уплаты налогов", - говорится в поручении. Ответственными назначены глава кабмина и глава Приморья.