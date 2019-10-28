Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-28T12:20Z
https://ria.ru/20191028/1560293882.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/154810/30/1548103001_0:0:3070:1728_1036x0_80_0_0_c0aa4ce4e3937ff9362143358f0ebe68.jpg
РИА Новости

Хозяина магазина, продававшего куклу "Усама бен Ладен", оштрафовали

12:20 28.10.2019
180
© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© Depositphotos / aa-w
ПЯТИГОРСК, 28 окт - РИА Новости. Суд оштрафовал на 3 тысячи рублей владельца магазина в Ставрополе, на полке которого покупатели нашли куклу, похожую на основателя террористической группировки "Аль-Каида"* Усаму Бен Ладена, сообщили РИА Новости в суде.
В конце сентября в социальных сетях появилась информация, что в детском магазине в Ставрополе продаётся кукла "Усама бен Ладен". Как заявляли ранее РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по региону, информация в соцсетях о продаже в магазине в Ставрополе куклы не содержит фактов нарушения прав потребителей, а детские игрушки сами по себе не являются носителями, причиняющими вред.
Георгиевская ленточка
24 апреля, 15:20РИА Новости
В Союзе ветеранов осудили появление мягкой куклы "Ветеран" в магазинах
"Владелец магазина был привлечен к административной ответственности мировым судьей первого участка Промышленного района по статье 14.2 КоАП РФ "Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена", ему назначено наказание - 3 тысячи рублей штрафа, у него конфисковали продукцию - игрушки, в числе конфискованного была кукла "Усама бен Ладен", - сказал собеседница агентства.
По ее словам, владелец был на заседании и признал вину в том, что не маркировал продукцию. "Дело рассматривалось в контексте статьи 14.2 КоАП РФ, что не было информации на русском языке и не было маркировки единым знаком обращения на рынке государств...", - добавили в суде.
Как отмечал предприниматель, товары были куплены около 10 лет назад и продавались с большой скидкой как остатки, уточнили в суде.
* запрещенная в России террористическая организация.
Игрушечные американские солдаты
14 апреля 2018, 14:48РИА Новости
Депутат предложил запретить в России игрушки-копии военной техники США
321005
Обсудить 1
СтавропольПроисшествия
Рекомендуем
Оливковая роща в Крыму (Форос)
В Крыму создадут центр производства оливковых саженцев
РИА
Новости
Международный аэропорт Владивосток (Кневичи) имени В.К. Арсеньева
Пассажиров рейса Москва-Владивосток оштрафовали за непристойное поведение
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Скворцова ответила на вопрос о стерилизации осужденных за секс-преступления
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Приангарье заключили под стражу женщину, избившую четырехмесячного сына
Лента
новостей
Повреждение лесовозом газопровода диаметром 426 мм в городе Североуральске, Свердловской области
В Свердловской области почти 40 тысяч человек остались без газа
Советник губернатора Ульяновской области по IT-сфере Светлана Опенышева
Ульяновская чиновница заявила, что не хотела оскорбить женщину-диабетика
Мэр Москвы Сергей Собянин
Преступность в Москве снижается, заявил Собянин
Иконки мессенджеров и приложений социальных соцетей на экране смартфона
Чиновники Самары откажутся от служебной переписки в зарубежных мессенджерах
Добыча золота
Путин поручил проработать вопрос регулирования добычи золота ИП в Приморье
Лидер группы Ленинград, художник Сергей Шнуров
"Ленинград" может выступить на музыкальном фестивале Коачелла в 2020 году
Владимир Путин и президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо во время встречи. 23 мая 2019
Россия и Конго планируют подписать соглашение о военном сотрудничестве
Автомобиль Следственного комитета РФ
Пропавшего в новосибирском Бердске школьника нашли мертвым
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил доработать механизм налогообложения турорганизаций в Приморье
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:19Саудовской принц поздравил Трампа с ликвидацией главаря ИГ*
05:08Жириновский назвал источник угроз для всего человечества
05:06Сирийские и российские военные возвели мост через Евфрат в Дейр-эз-Зоре
05:02Президент Гвинеи-Бисау объявил о роспуске правительства
04:47Друг Меркьюри выступил против съемок второй части "Богемской рапсодии"
04:44Все территории Хабаровского края освободились от паводка
04:37На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8
04:24На Украине предсказали поражение в "газовой войне" с Россией
04:08СМИ: власти Индии позволят 27 европарламентариям посетить Кашмир
04:02Банки не спешат снижать ставки по кредитам и депозитам вслед за ЦБ
04:00Раскрыты данные о немецких ученых, помогавших СССР создавать атомную бомбу
03:55Эксперт: треть мировых запасов нефти находится под санкциями США
03:50Правительство определило, где можно узнать о статусе предпенсионера
03:46Автоэксперты: у водителей в городах нет большой нужды в шипованной резине
03:46ФТС хочет получить право останавливать автомобили весом от 2,5 тонны
03:45Российский стартап разработал удобрение для увеличения урожая на 15-25%
03:40Эксперты рассказали, в какие страны поедут отдыхать россияне в ноябре
03:37СМИ: в Боливии не менее 30 человек пострадали в ходе протестов
03:35Эксперты оценили возможный запрет на "приукрашивающие" фильтры в Instagram
03:35Эксперты поддержали отказ от введения в России "углеродного налога"
Лента новостейМолния