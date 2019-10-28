Хозяина магазина, продававшего куклу "Усама бен Ладен", оштрафовали

ПЯТИГОРСК, 28 окт - РИА Новости. Суд оштрафовал на 3 тысячи рублей владельца магазина в Ставрополе, на полке которого покупатели нашли куклу, похожую на основателя террористической группировки "Аль-Каида"* Усаму Бен Ладена, сообщили РИА Новости в суде.

В конце сентября в социальных сетях появилась информация, что в детском магазине в Ставрополе продаётся кукла "Усама бен Ладен". Как заявляли ранее РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по региону, информация в соцсетях о продаже в магазине в Ставрополе куклы не содержит фактов нарушения прав потребителей, а детские игрушки сами по себе не являются носителями, причиняющими вред.

"Владелец магазина был привлечен к административной ответственности мировым судьей первого участка Промышленного района по статье 14.2 КоАП РФ "Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена", ему назначено наказание - 3 тысячи рублей штрафа, у него конфисковали продукцию - игрушки, в числе конфискованного была кукла "Усама бен Ладен", - сказал собеседница агентства.

По ее словам, владелец был на заседании и признал вину в том, что не маркировал продукцию. "Дело рассматривалось в контексте статьи 14.2 КоАП РФ, что не было информации на русском языке и не было маркировки единым знаком обращения на рынке государств...", - добавили в суде.

Как отмечал предприниматель, товары были куплены около 10 лет назад и продавались с большой скидкой как остатки, уточнили в суде.