Скворцова ответила на вопрос о стерилизации осужденных за секс-преступления

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Решение о хирургической стерилизации мужчин, осужденных за преступления сексуального характера, должен принимать судебный эксперт, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
"Решение должен принимать судебный эксперт. В том случае, если речь идет о маниакальном состоянии и повторяемости этих преступлений, то это реальный способ решения проблем", - сказала Скворцова в эфире радио "Комсомольская правда", отвечая на вопрос о стерилизации осужденных мужчин за сексуальные преступления.