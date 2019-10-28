Скворцова ответила на вопрос о стерилизации осужденных за секс-преступления

"Решение должен принимать судебный эксперт. В том случае, если речь идет о маниакальном состоянии и повторяемости этих преступлений, то это реальный способ решения проблем", - сказала Скворцова в эфире радио "Комсомольская правда", отвечая на вопрос о стерилизации осужденных мужчин за сексуальные преступления.