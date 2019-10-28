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РИА Новости

Скворцова ответила на вопрос о стерилизации осужденных за секс-преступления

12:08 28.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Решение о хирургической стерилизации мужчин, осужденных за преступления сексуального характера, должен принимать судебный эксперт, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
"Решение должен принимать судебный эксперт. В том случае, если речь идет о маниакальном состоянии и повторяемости этих преступлений, то это реальный способ решения проблем", - сказала Скворцова в эфире радио "Комсомольская правда", отвечая на вопрос о стерилизации осужденных мужчин за сексуальные преступления.
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Вероника СкворцоваРоссияОбщество
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