2019-10-28T12:09Z
2019-10-28T12:08Z
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РИА Новости
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75-летие освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков
75 лет назад последние немецкие солдаты были вытеснены с территории Украины. Нацистская оккупация длилась более трех лет. На фронте погибли 1,3 млн украинцев, еще 1,3 млн — в концлагерях.