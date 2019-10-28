Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-28T12:08Z
https://ria.ru/20191028/1560293158.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156029/29/1560292963_0:0:1280:720_1036x0_80_0_0_56b37d2019b3f9d627b94c94ba4027c3.jpg
РИА Новости

75-летие освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков

12:09 28.10.2019
435
75 лет назад последние немецкие солдаты были вытеснены с территории Украины. Нацистская оккупация длилась более трех лет. На фронте погибли 1,3 млн украинцев, еще 1,3 млн — в концлагерях.
801001
Обсудить 0
СССРУкраина
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Журналистку возмутила манера речи Зеленского в разговоре с националистами
РИА
Новости
Украинский военный в Донецкой области
В МИД прокомментировали угрозу главы "Азова" ввести тысячи бойцов в Донбасс
Участница Всеукраинского народного вече на Майдане Независимости в Киеве
Чего Украина боится больше войны с Россией
Наступление немецких танков. Великая Отечественная война
Неоконченная телеграмма — 1941: запоздалое предупреждение о начале войны
Лента
новостей
Во время голосования на выборах в немецкой Тюрингии
Эксперт рассказал об отсутствии политического баланса в Германии
Вадим Трюхан
Выгнанный из студии "России 1" украинский эксперт прокомментировал инцидент
Украинский военный в Донецкой области
Поклонская оценила угрозу главы "Азова" ввести тысячи бойцов в Донбасс
Газовая станция в Львовской области Украины
Утомленные транзитом. С чем "Нафтогаз" и "Газпром" приехали в Брюссель
Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, отвечает на вопросы журналистов
Бутина рассказала об извинениях судьи и ФБР
Поселок Горный
Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Зеленский прокомментировал разговор с националистами в Донбассе
Во время проведения Марша суверенности в знак протеста против присутствия Польши в Европейском союзе в Варшаве. 1 мая 2019
Энергетический капкан: Москва и Брюссель загнали Польшу в ловушку
Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Буэнос-Айресе. 1 декабря 2018
Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:19Саудовской принц поздравил Трампа с ликвидацией главаря ИГ*
05:08Жириновский назвал источник угроз для всего человечества
05:06Сирийские и российские военные возвели мост через Евфрат в Дейр-эз-Зоре
05:02Президент Гвинеи-Бисау объявил о роспуске правительства
04:47Друг Меркьюри выступил против съемок второй части "Богемской рапсодии"
04:44Все территории Хабаровского края освободились от паводка
04:37На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8
04:24На Украине предсказали поражение в "газовой войне" с Россией
04:08СМИ: власти Индии позволят 27 европарламентариям посетить Кашмир
04:02Банки не спешат снижать ставки по кредитам и депозитам вслед за ЦБ
04:00Раскрыты данные о немецких ученых, помогавших СССР создавать атомную бомбу
03:55Эксперт: треть мировых запасов нефти находится под санкциями США
03:50Правительство определило, где можно узнать о статусе предпенсионера
03:46Автоэксперты: у водителей в городах нет большой нужды в шипованной резине
03:46ФТС хочет получить право останавливать автомобили весом от 2,5 тонны
03:45Российский стартап разработал удобрение для увеличения урожая на 15-25%
03:40Эксперты рассказали, в какие страны поедут отдыхать россияне в ноябре
03:37СМИ: в Боливии не менее 30 человек пострадали в ходе протестов
03:35Эксперты оценили возможный запрет на "приукрашивающие" фильтры в Instagram
03:35Эксперты поддержали отказ от введения в России "углеродного налога"
Лента новостейМолния