В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

КАЗАНЬ, 28 окт - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Татарстане в понедельник из-за сильного ветра – до 25 метров в секунду, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.

"По информации управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана, в ближайшие 1-3 часа с сохранением в течение дня и вечером 28 октября местами по республике ожидается очень сильный юго-западный, западный ветер порывами до 25 метров в секунду", - говорится в сообщении.