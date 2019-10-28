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РИА Новости

В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

12:05 28.10.2019 (обновлено: 12:44 28.10.2019)
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© РИА Новости / Максим БогодвидЖители города прогуливаются по набережной реки Казанка
Жители города прогуливаются по набережной реки Казанка
© РИА Новости / Максим Богодвид
Жители города прогуливаются по набережной реки Казанка. Архивное фото
КАЗАНЬ, 28 окт - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Татарстане в понедельник из-за сильного ветра – до 25 метров в секунду, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
"По информации управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана, в ближайшие 1-3 часа с сохранением в течение дня и вечером 28 октября местами по республике ожидается очень сильный юго-западный, западный ветер порывами до 25 метров в секунду", - говорится в сообщении.
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Главное управление МЧС России по Татарстану рекомендует населению республики, находясь на улице, не стоять рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витринами, держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий, находиться в помещениях или укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.
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