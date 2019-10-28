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РИА Новости

Путин одобрил подписание соглашения о гармонизации акцизов на табак в ЕАЭС

12:00 28.10.2019 (обновлено: 12:01 28.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин одобрил подписание соглашения о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), соответствующее распоряжение президента опубликовано на официальном портале правовой информации.
"Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании соглашения о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств-членов Евразийского экономического союза. ... Считать целесообразным осуществить подписание соглашения, предусмотренного настоящим распоряжением, на заседании Высшего Евразийского экономического совета", - говорится в документе.
Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в июне 2019 года одобрил соглашения о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на алкогольную и табачную продукцию в ЕАЭС. Соглашение о гармонизации акцизной политики на табачном рынке предполагает, что с 2024 года в странах ЕАЭС каждые пять лет устанавливается индикативная ставка акцизов на табачную продукцию, а также диапазоны отклонения от нее.
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Совет ЕЭК может принять решение об изменении размера индикативной ставки и диапазонов отклонения в случае наличия обоснованной экономической целесообразности, а также в случае изменения курса национальных валют стран ЕАЭС по отношению к евро более чем на 15%. Инициатива по корректировке показателей может исходить от любого из государств-членов союза.
Индикативная ставка в национальной валюте на 2024 год установлена на уровне, эквивалентном 35 евро за 1 тысячу штук табачных изделий. Ставки акцизов в странах ЕАЭС могут отклоняться от нее не более, чем на 20% в большую или меньшую сторону.
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Евразийский экономический союзЕвразийская экономическая комиссияВладимир ПутинРоссияЭкономика
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